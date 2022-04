Annunciato il 6° forum Food&Beverage

Si terrà giovedì 28 aprile la conferenza stampa di presentazione della 6ª edizione del forum “La Roadmap del futuro per il Food&Beverage: quali evoluzioni e quali sfide per i prossimi anni”, in programma a Bormio i prossimi 17 e 18 giugno.

Un appuntamento, simbolicamente ospitato in Valtellina, che avrà al centro tre pilastri: alimentazione, salute e sport. Il forum, grazie alla partecipazione dei più importanti stakeholders di settore, e alla presentazione del Position Paper 2022 di The European House - Ambrosetti dedicato al Food&Beverage si candida a diventare punto di riferimento nazionale per il mondo agroalimentare, comparto strategico per la ripresa del Paese.

Saranno inoltre presentate due nuove ricerche elaborate da The European House - Ambrosetti, in collaborazione con alcuni partner: “Italian Sounding: quanto vale e quali opportunità per le aziende agroalimentari italiane” che dimensionerà il valore dell’Italian Sounding agroalimentare nel mondo (in collaborazione con Assocamerestero) e "La sfida della sostenibilità per la filiera agroalimentare italiana” che farà il punto sui temi aperti per una vera transizione sostenibile della filiera agroalimentare italiana (in collaborazione con Coca-Cola e Schneider).

La conferenza che si svolgerà dalle ore 11.00 alle 12.30 nella sede della Regione Lombardia in piazza Città di Lombardia a Milano, prevede la presenza di Valerio De Molli, Managing Partner & ceo, The European House - Ambrosetti, Marco Travaglia, presidente e amministratore delegato, Nestlé Italiana, Armando de Nigris, presidente, Gruppo De Nigris, Davide Franzetti, country Sales Director, Coca-Cola Hbc Italy, Claudio Palladi, presidente, distretto agroalimentare di qualità della Valtellina, Giovanni Zucchi vice presidente di Oleificio Zucchi e gli altri partner della community Food&Beverage di Ambrosetti Club. In programma anche gli interventi dell’assessore agli enti locali, montagna e piccoli comuni Massimo Sertori e del presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

E' possibile partecipare all'evento anche da remoto collegandosi a questo link.