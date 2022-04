Pasquetta fuori porta con le ricette degli chef Fine Dining Lovers

Che sia un pic-nic in spiaggia o al parco, un’escursione in montagna oppure un pranzo in terrazza, in Italia la tradizione, vuole che il lunedì di Pasquetta si trascorra con la famiglia o con gli amici all’aperto. Bibite Sanpellegrino, insieme agli chef di Fine Dining Lovers, propone sei diverse ricette che sposano in un perfetto abbinamento di gusto le Bibite Naturali e vanno incontro al trend della "Naturalità all’Italiana", il nuovo stile di vita pensato dall'azienda per definire chi ama vivere all’insegna della naturalità, del buon gusto e della creatività (vedi articolo EFA News del 17-3-22).

Ad aprire il menù di Pasquetta troviamo i rustici al pesto, chioccioline a base di rustici con pesto e panna e i Lollipops di caprino, delle polpettine con un cuore di caprino fresco, cosparsi di erba cipollina, noci macinate e semi di papavero. Due ricette che portano con sé ingredienti diversi della cultura italiana: da una parte il pesto, vero e proprio cult del territorio genovese dall’altra il caprino, un formaggio tipicamente siciliano. Caratterizzato da un gusto delicato e leggero, il pesto e lo stesso basilico, si sposano perfettamente al sapore dolce e leggermente acidulo degli agrumi. In particolare, le bevande a base di arancia, aggiungono ancor più freschezza e risaltano le naturali note profumate dell’ingrediente. Le bibite da abbinare a questi due finger food diventano l’aranciata classica Naturali e l’aranciata amara Naturali Sanpellegrino.

Anche i primi proposti nel menù portano nelle ricette elementi tipici della cucina italiana: il pane al formaggio, chiamato anche pizza di Pasqua o torta di Pasqua, è infatti un prodotto tipicamente marchigiano, ma anche umbro. Soffice nella consistenza, è perfetto per accompagnare salumi e prodotti tradizionali regionali. Le frittelle di riso basmati con verdure, invece, reinterpretano le classiche “polpette della nonna” in chiave vegetariana. Anche in questo caso, l’aranciata amara Naturali è la bevanda ideale per continuare a pasteggiare accompagnando le ricette salate. In alternativa, per gli amanti di un gusto più aspro ed intenso, Bibite Sanpellegrino consigliano anche la loro limonata, una bevanda dal gusto deciso ed equilibrato che porta freschezza al menù di Pasquetta. Protagonista del menù dolce è la pastiera Napoletana. Una torta realizzata con grano, ricotta e scorze di arancia e limone. Alternativa ai dolci classici sono gli ovetti di Pasqua, piccole palline fritte a tema pasquale.