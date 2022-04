Parte da Roma l’anteprima di Terra Madre

A maggio parte dalla Capitale un ricco programma di eventi organizzati da Slow Food che attraversa l’Italia.

Roma è il punto di partenza di un percorso importante, che attraversa tutta la penisola e affronta il tema della rigenerazione, ovvero quel rinnovamento radicale necessario per una reale transizione agroecologica. "The Road to Terra Madre" è il nome di questo percorso e raccoglie una serie di iniziative che, in tutte le regioni italiane, propongono modelli concreti per cambiare un sistema agroalimentare di cui la crisi climatica, la congiuntura pandemica e in ultimo la guerra in Ucraina stanno facendo emergere tutte le incongruenze.

Un percorso che conduce a Terra Madre Salone del Gusto 2022, la manifestazione internazionale organizzata da Slow Food insieme a Regione Piemonte e Città di Torino che, a parco Dora dal 22 al 26 settembre, vedrà protagonista "il cibo buono, pulito e giusto per tutti". Il filo rosso della rigenerazione parte, dunque, dalla Capitale con un viaggio che unisce, tra le altre, il Trentino alla Sicilia, la Campania alla Lombardia. L'anteprima si terrà a Roma dal 13 al 15 maggio, grazie al sostegno della Regione Lazio.

L'evento prende il via venerdì 6 maggio con Terre e Città. Sabato 7 si terrà il Food Social Forum, il confronto tra i sette tavoli del consiglio del cibo di Roma Capitale e la plenaria sulla Food Policy per Roma, con oltre 150 esponenti di associazioni, organizzazioni e istituzioni aderenti. Tra gli appuntamenti, anche le conferenze sistemi alimentari e Food Justice. Dal 13 al 15 maggio, l'evento si sposterà presso la Casa del Cinema di villa Borghese. In programma due incontri sulla rigenerazione delle città e dei borghi.