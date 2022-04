Tutto pronto per Cibus 2022

Già registrati 50.000 operatori professionali italiani della distribuzione e della ristorazione. Arriveranno circa 2000 top buyer da Stati Uniti d’America, Europa, Medio Oriente, Sud America e Asean.

"Cibus 2022 sarà un'edizione molto, molto, molto rilevante: la più importante degli ultimi 20 anni!". Parola di Ivano Vacondio, Presidente di Federalimentare, intervenuto alla presentazione del prossimo salone internazionale dell'alimentazione che si terrù alle fiere di Parma dal 3 al 6 maggio 2022. “Se c'è una cosa che gli ultimi anni ci hanno insegnato è l’importanza, data troppo spesso per scontata, del food&beverage. Internamente, il food&beverage rappresenta un vero e proprio vettore di coesione sociale, mentre se guardiamo all’export, che vale 52 miliardi, di cui 42 realizzati dall'industria, le nostre eccellenze nel mondo continuano a rappresentare una fonte di ricchezza tramite la quale possiamo aiutare l’economia del Paese. E Cibus, come vetrina dei prodotti alimentari del made in Italy deve ricordarci proprio questo: anche in condizioni difficili come quella che stiamo affrontando, è importante celebrare i nostri prodotti, farlo con buyer italiani ed esteri, ricordando il grande valore di ciò che produciamo in termini economici e in termini sociali”.

Antonio Cellie, ceo di Fiere di Parma, ha ricordato che “Cibus negli ultimi 2 anni non si è mai fermato: supportando il sourcing degli operatori esteri con MyBusinessCibus.com; organizzando CibusForum nel drammatico 2020, inaugurando la ripartenza delle fiere nel settembre 2021 e presidiando con un proprio padiglione Expo Dubai. Perche da 40 anni è questa la missione che condividiamo con Federalimentare: difendere l’authentic Italian e supportare le nostre esportazioni. Cibus 2022 torna già ai livelli pre-pandemia per qualità e quantità di espositori, oltre 3.000, tutti rigorosamente italiani, e 70.000 visitatori attesi, rigorosamente professionali, di cui oltre il 10% esteri".

Quella del 2022 sarà la prima edizione di Cibus “carbon neutral”. La carbon neutrality è un processo che include la misurazione delle missioni, l’individuazione di un piano di riduzione e la compensazione delle emissioni residue attraverso crediti di carbonio certificati di alta qualità, che finanziano progetti di mitigazione dei cambiamenti climatici e promuovono lo sviluppo sostenibile. La certificazione è stata resa possibile grazie alla partnership tra Fiere di Parma e Carbonsink, la società di consulenza attiva in Italia nella progettazione di strategie climatiche.

Tra glie venti, oltre al convegno inaugurale col ministro Stefano Patuanelli a cui è stato invitato anche presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ci saranno l’assemblea nazionale di Federalimentare e il convegno di Ice – Agenzia che illustrerà Il nuovo servizio basato sulla tecnologia Blockchain: mette a disposizione di 300 piccole e medie industrie, a titolo gratuito, un sistema innovativo di tracciamento della filiera per valorizzare il made in Italy e contrastare l'Italian Sounding. Sarà presente una “Area Horeca The Hub” dedicata alle aziende del fuori casa, un canale di vendita di cui si parlerà anche nel convegno “I vantaggi dell’innovazione digitale nell’out of home: personalizzazione e attenzione al food cost”, con la partecipazione di Jakala, MarTech company.

Per il programma completo: https://www.cibus.it/progetti-speciali/ e https://www.cibus.it/convegni-2022/