Felicia lancia la nuova linea di pasta healthy dedicata all’Horeca

Dal 3 al 6 maggio, Felicia, brand di Andriani S.p.A. Società Benefit, partecipa a Cibus, la fiera internazionale dell’agroalimentare made in Italy, con la sua gamma completa di pasta innovativa, lanciando nuovi prodotti e inaugurando nuovi canali distributivi. Un ricco calendario di convegni e workshop alimenterà la “foodland parmense” nelle quattro giornate di manifestazione. Tra gli appuntamenti: martedì 3 maggio il convegno inaugurale dal titolo “La responsabilità economica e sociale dell'agroalimentare italiano” con tavola rotonda partecipata da istituzioni e massimi referenti del comparto. Ospite tra gli speaker anche Michele Andriani, presidente e ad dell'azienda.

A seguire, all’interno dello stand Felicia (Pad 6 Stand B028) l’intera gamma di pasta innovativa, a base di cereali e legumi, sarà affiancata da una nuova linea di pasta a marchio Felicia Professional, dedicata al canale Horeca che verrà presentata ufficialmente mercoledì 4 maggio alle ore 11.30. L’evento ospiterà una tavola rotonda intitolata “Il trend dell’healthy si impone nell’out of home”, un’interessante occasione di confronto tra i principali player del mondo del fuori casa, l’università di scienze gastronomiche di Pollenzo e i rappresentanti aziendali di Andriani per evidenziare benefici nutrizionali e impronta sostenibile di un prodotto a base di cereali e legumi, alternativo alla pasta tradizionale. L’evento si concluderà con la degustazione dei nuovi prodotti in assortimento, che si distinguono in tre linee dedicate al food service e alla ristorazione professionale: la linea Classic a base di mais e riso integrale, trafilata al bronzo e testata per la doppia cottura. La linea Premium, ideale per la ristorazione di alta gamma e caratterizzata da due referenze di spicco sviluppate in collaborazione con l’Unisg di Pollenzo, gli spaghetti 100% lenticchie nere beluga da filiera italiana e sostenibile e la maltagliatella di lenticchie rosse e riso integrale che sarà esposta all’interno del Cibus Innovation Corner, una galleria dei 100 prodotti giudicati più innovativi della manifestazione.

La linea Selection, infine, propone diverse referenze a base di cereali integrali quali avena, grano saraceno, teff etiope e riso integrale. In assoluta anteprima a Cibus, l’innovativa Instant Cup Felicia, pasta e cous cous, gluten free. Il 5 maggio appuntamento alle ore 11.30 con “CooK&Feel Healty Pasta Edition” a cura di Serena Missori, medico chirurgo ed esperta di nutrizione funzionale biotipizzata e Daniele Caldarulo, Chef Ambassador del brand. L’evento sarà trasmesso in diretta social sul canale IG di Felicia e coloro che parteciperanno in presenza avranno altresì la possibilità di degustare le ricette preparate dagli chef.