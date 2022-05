Callipo punta sul biologico a Cibus 2022

Callipo, azienda calabrese, a Cibus - il salone internazionale dell’alimentazione in programma a Parma dal 3 al 6 maggio, punta sui prodotti biologici, sulla valorizzazione dei prodotti della tradizione e spinge sul trend salutistico con il gelato Vegano Dairy Free realizzato con ingredienti 100% naturali. L'azienda presenta anche il tonno in nuovi tranci con l’olio extravergine di oliva biologico, disponibili nel formato da 300 gr. Callipo amplia anche le referenze delle alici del Mar Cantabrico in olio extravergine di oliva con la versione in vaso di vetro nel formato da 90gr.

Novità anche per la linea Dalla Nostra Terra che si arricchisce di nuovo gusto con i pomodori secchi di Calabria in olio di oliva. Dopo le confetture, le composte, la ‘nduja, il miele, i peperoncini ripieni e i taralli, il brand nato nel 2016 per valorizzare i prodotti tipici del territorio, racconta infatti un’altra tradizione radicata in Calabria che si tramanda di generazione in generazione, quella della preparazione dei pomodori secchi, trasformati in conserve sott’olio.

“Ritornare a Cibus significa riportare le eccellenze agroalimentari italiane sotto i riflettori di tutto il mondo e far conoscere e valorizzare non solo i nuovi prodotti ma la maestria e artigianalità che caratterizza le imprese del made in Italy, elementi questi che identificano la storia e la tradizione stessa della nostra azienda. Tradizione e legame con il territorio devono però andare di pari passo con l’innovazione, per poter cogliere nuove sfide, e la resilienza, per poter affrontare le difficoltà della pandemia prima e adesso gli aumenti dei costi di produzione senza penalizzare i consumatori finali. Noi guardiamo avanti con ottimismo e ambizione per proseguire il nostro sviluppo e la crescita sul mercato interno e sull’export, che offre notevoli opportunità e su cui puntiamo molto”, dichiara Angela Neglia, direttore commerciale della Giacinto Callipo Conserve Alimentari.

Al Cibus ritorna anche il gelato Callipo per diffondere la tradizione gelatiera di Pizzo di Calabria, nota come la “città del gelato”. Tra i prodotti da gustare in fiera il gelato vegano Dairy Free realizzato con ingredienti 100% naturali. Prodotti senza glutine, grassi idrogenati e ingredienti Ogm per i consumatori vegani o intolleranti al lattosio. Il gelato vegano è disponibile nei gusti nocciola, gianduja, bianco variegato alla fragola in barattolini da 310gr. Negli ultimi anni l’azienda ha scelto di indirizzare le proprie scelte sul trend salutistico con prodotti free from e solo ingredienti naturali. Tendenza iniziata con la linea Puressenza, realizzata con ingredienti 100% naturali a cui si è aggiunta nel 2021 la linea Cuore Tenero, monoporzioni da 80gr che mantengono un cuore morbido anche a basse temperature.