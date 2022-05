Cibus: Italpizza tra i protagonisti con nuove ricette ed un nuovo look

Dopo il periodo pandemico, da oggi 3 al 6 maggio riparte a pieno regime la fiera internazionale del made in Italy agroalimentare Cibus che si tiene presso le Fiere di Parma. Italpizza, azienda emiliana tra i leader nella produzione di pizze, anche quest’anno è presente in fiera con uno spazio dedicato dove vengono presentate innumerevoli novità. “Orgogliosi di rappresentare da 30 anni il made in Italy nel mondo, è con soddisfazione che torniamo a partecipare al Cibus", afferma Massimo Sereni, direttore commerciale di Italpizza. "L’edizione di quest’anno è particolarmente importante perché oltre a tornare a tutti gli effetti in presenza a contatto con i protagonisti della filiera agroalimentare, ci consentirà di capire ancor meglio le nuove dinamiche di mercato".

"Tante saranno le novità in particolare il lancio del progetto di limited edition per il segmento XL, che finora ha visto come protagonista indiscussa la 26x38 barbecue, a base di salamino, salsiccia e pancetta. Ma l’esclusiva novità per i palati più audaci è la 26x38 margherita saporita. Si tratta di una margherita rettangolare con molto carattere. Infatti, la ricetta è totalmente ispirata alla regione Sardegna. Gli ingredienti sono semplici ma decisi: deliziosa mozzarella filante, gustosa salsa di pomodoro e pecorino a base di latte 100% sardo. L’antica tradizione si fonde con l’anima rock del packaging, sul quale sono raffigurati gli iconici quattro mori, per dare vita a un autentico sapore sardo. Ulteriori novità sono le speciali ricette per i prodotti delle linee 26x38 e Numero 1, che saranno presentate sotto una nuova veste, anche all’insegna di una sempre maggiore ecosostenibilità", continua.

"Tutti i prodotti Italpizza si contraddistinguono per l’alta qualità", conclude Sereni, "e sono realizzati secondo un processo artigianale che prevede una lievitazione degli impasti per oltre 24h, una stenditura e farcitura manuale ed una cottura in solo forno a legna. E’ con queste novità che Italpizza si presenta ai visitatori del Cibus presso lo stand pad. 3, stand E014”.