Fabbri 1905 reinterpreta lo zenzero

C’è chi cerca i sapori dell’infanzia e chi invece preferisce sperimentare, chi ama la tradizione e chi segue la moda, chi anela un’estate italiana e chi volge lo sguardo a oriente. "Denominatori comuni, l’esigenza di qualità, personalità e benessere". Questo il commento di Fabbri 1905, che si presenta al più importante appuntamento fieristico agroalimentare italiano, il Cibus di Parma (3-6 maggio), con uno stand che racconta le ultime tendenze del Food&Beverage, senza dimenticare le proprie origini.

Dall’universo “Sciroppi”, di cui l’azienda bolognese possiede oltre il 32% della quota in valore, arrivano due importanti novità wellness: lo sciroppo Fabbri 1905 cocco e cardamomo, ultimo nato nella famiglia delle delizie speziate al profumo di oriente (arancia e curcuma, lime limone e zenzero, te matcha e frutti rossi); la fragola zero, lo sciroppo dal gusto fresco, estivo e con la più alta percentuale sul mercato di vero succo di frutta, che arricchisce una gamma capace di reinterpretare in chiave sugar free i grandi classici italiani (anice, amarena, chinotto, lampone, menta, orzata).

Rimanendo in tema “classico”, posto d’onore per la regina di casa, l’amarena Fabbri, che con il suo vaso ad arabeschi bianchi e blu ha fatto conoscere al mondo il lato dolce del made in Italy. Infine una grande novità: lo “Zenzero Fabbri – zenzero e sciroppo”. "Un prodotto contemporaneo, versatile e altamente innovativo, frutto dell’incontro tra opposti: l’oriente, con i suoi profumi e le sue spezie, con l’occidente, il dolce con il piccante, la sapidità con la freschezza, la tradizione con la modernità", spiega il Marketing Manager Francesca Evangelisti ai microfoni di EFA News.

All’esterno dell’inconfondibile vaso, “gemello” di quello dell’amarena, il richiamo allo zenzero è affidato a luminose spirali che si alternano ai classici decori bianchi e blu nei due formati da 600 e 230 grammi. Ma la vera sorpresa è all’interno, dove pepite dorate di zenzero immerse in uno sciroppo di zenzero e curcuma sono pronte ad essere degustate in purezza o a dare un nuovo tocco inaspettato a ricette dolci o salate.

"Lo zenzero Fabbri nasce da suggestioni e stili alimentari più che attuali che lo proiettano a diventare una nuova icona Fabbri 1905 per un nuovo secolo di storia aziendale", continua Evangelisti. Nei suoi 3.000 anni di storia lo zenzero ha conosciuto alterne vicende, interpretato in mille modi nelle cucine, orientali, indiane, fenicie, romane, greche, egizie, arabe, giapponesi, e via via europee, ma anche nella farmacopea che ne riconosce da sempre le virtù benefiche. Ma è in anni recenti, grazie al diffondersi in occidente di ingredienti tipici della tradizione orientale, accolti e celebrati come veri e propri superfood, che la pianta viene riscoperta.

"Mancava però un’interpretazione dello zenzero 'all’italiana', sapiente, di grande qualità, dal gusto inconfondibile e pronta all’uso in mille versioni: ricette dolci, salate o cocktail a cui le 'piccanti' pepite o il delizioso sciroppo in cui sono immerse daranno un tocco incredibile di creatività e piacevolezza. A questa delizia che non c’era ha pensato Fabbri 1905, secondo tradizione, ma con una modernità che non sorprende chi conosce l’azienda, una giovanissima centenaria, votata all’innovazione", conclude Evangelisti.