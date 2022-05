Macfrut: al via la 39esima fiera internazionale dell’ortofrutta

“Macfrut è un bel segnale di ripresa di un settore strategico per l’Italia". Così il ministro delle politiche agricole Stefano Patuanelli all’inaugurazione della 39esima edizione di Macfrut, fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Center fino a venerdì prossimo (6 maggio). Intervenuto anche Renzo Piraccini presidente di Macfrut: “Nonostante il clima di grande incertezza e le tensioni internazionali conseguenti alla guerra in Ucraina, questo Macfrut si apre nel segno dell’ottimismo. Prima di tutto per quanto riguarda i numeri della manifestazione, che pur tenendosi dopo solo 8 mesi da quella precedente vede un ritorno alla normalità, con una superficie espositiva lorda di 40.000 mq con 830 espositori di cui il 28% esteri. Ma ottimismo anche per quanto riguarda il settore ortofrutticolo che ha chiuso il 2021 con la cifra record di 5,5 miliardi di Euro di esportazioni (+ 6% sul 2020) e un saldo attivo della bilancia commerciale di oltre un miliardo di Euro”.

Tra i relatori Roberto Luongo, direttore generale Ice: “il nostro obiettivo strategico nel prossimo triennio è quello di fare di Macfrut la vetrina più importante a livello Europeo. Per il sistema Italia il Macfrut deve diventare l'evento europeo e mondiale su cui fare convergere tutti gli operatori del settore ortofrutticolo. Una vetrina per il sistema Italia per presentarsi al mondo attraverso eccellenze, know how e testimonianze dirette di aziende e operatori che sono un importante e qualitativo tassello del made in Italy di qualità”.

Alessio Mammi assessore all’agricoltura della Regione Emilia-Romagna, ha continuato: “Macfrut è un grande evento e un grande patrimonio del Paese in cui si incontrano i protagonisti della filiera ortofrutticola nazionale. Le aziende del nostro territorio hanno attraversato momenti difficili in questi ultimi anni, e hanno saputo intraprendere percorsi virtuosi di crescita, sviluppo ed ecosostenibilità garantendo cibo sicuro e di qualità. Già nel 2020 la produzione agricola dell'Emilia Romagna aveva segnato un +8% raggiungendo un valore della produzione di 4,5 miliardi di Euro, con crescita dell'occupazione, con 82mila posti di lavoro in più, circa il 13% in più rispetto al 2019 e le stime di quest'anno ci dicono che il trend non cambia ma anzi sembra cresca ancora in tutti gli ambiti appena detti”.

All’inaugurazione sono intervenuti anche il viceministro degli affari esteri Marina Sereni, il vicedirettore generale della Fao Maurizio Martina, i ministri Rebecca Alitwala Kadaga per le politiche comunitarie dell’Uganda e Gourouza Magagi Salmou dell’Industria e imprenditoria del Niger. E ancora Luca Maestripieri direttore Aics (agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo).