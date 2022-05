Granarolo raddoppia Cibus

Granarolo ha raddoppiato la propria presenza alla 21^ edizione di Cibus, la fiera internazionale dedicata al settore agroalimentare italiano, che si è conclusa oggi a Parma, con circa tremila aziende espositrici e il grande ritorno in presenza dei buyer esteri, provenienti da Stati Uniti, America Latina, Europa, Medio Oriente e alcuni paesi asiatici. Il Gruppo ha partecipato con due stand, uno Granarolo, in cui sono state presentate le gamme e le novità di prodotti e marchi del proprio portafoglio disponibili per i mercati nazionale e internazionali, e uno dedicato al brand Unconventional, la linea alternative meat, 100% vegetale.

Un corner racconta l’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’oggi e per il domani in ambito economico, in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale. Molte le novità nel comparto del latte, in particolare per quanto riguarda il packaging della nuova bottiglia, che prevede una riduzione del 33% di plastica rispetto alla versione attualmente in commercio. "Per quanto riguarda il mondo dello yogurt, grande spazio è stato dato ai nuovi vasetti in carta 100% riciclabile certificata Pefc, che Granarolo sta introducendo su tutta la gamma Yomo, utilizzando materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate", spiega il direttore generale Filippo Marchi ai microfoni di EFA News.

Cibus è anche occasione per presentare i prodotti frutto della recentissima acquisizione da parte del Gruppo delle quote di maggioranza di White and Seeds, una start-up innovativa nata dall'intuizione di Alessandro Ghizzardi e Federica Zanaglio, due giovani che, spinti da una forte passione per il fitness ed il gusto e da una particolare attenzione all'equilibrio nutrizionale, hanno deciso di fondare all'inizio del 2019 un’azienda che promuovesse sul mercato italiano prodotti proteici adatti agli sportivi.

Le novità e anticipazioni più importanti presentate da Granarolo a Cibus sono: "gli innovativi snack al formaggio, con una tecnologia nella produzione che li esonera dalla refrigerazione rendendoli ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo: o Good Mama Cheese Pops, palline di mais croccante ricoperte da una crema di formaggio italiano, o Cheese Snack, uno snack 100% di formaggio, ricco di calcio e fosforo, senza conservanti, naturalmente senza lattosio e senza glutine, fonte di proteine, adatto per una dieta vegetariana grazie all’utilizzo di caglio microbico", continua Marchi. Tutte le gamme dello storico brand Yomo, con le anticipazioni Yomo Kvarg, ricco di proteine, senza grassi, lattosio e zuccheri aggiunti, e la gamma bi-comp Oh my Yomo!, con ingredienti anche frutto di partnership con importanti aziende come il wafer Loacker, da accompagnare e mixare allo yogurt.

“Il 25% del fatturato di Granarolo oggi arriva da innovazione", ha commentato Marchi, "e siamo convinti che sempre più sarà così, con un’attenzione che non è più solo sul prodotto in termini di ingredientistica, come un tempo, ma guarda a fattori sempre più importanti quali l’età, le abitudini di consumo, il paese, il packaging, le mode alimentari. In termini di innovazione lavoriamo su due fronti importanti: internamente per essere in grado di intuire prima di altri i trend (ne è una prova il grande successo di un prodotto come Unconventional Burger), sul fronte esterno per un’innovazione generata da sinergie forti come quella con White&Seeds”.