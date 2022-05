Poultry Forum: spazio agli incontri scientifici

A Fieravicola Poultry Forum che si è concluso al Rimini Expo Center è intervenuto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa che ha aperto il convegno scientifico curato da WPSA, Sipa e Asic in programma oggi dedicato al benessere animale.

“Il graduale e costante sviluppo dell'avicoltura italiana è frutto di un gigantesco gioco di squadra, una sintesi di ingegni. Da questo sforzo corale scaturiscono grandi risultati: pensiamo alla progressiva riduzione del consumo di farmaci, in particolare antibiotici, per la cura degli animali, al raggiungimento di livelli qualitativi nella produzione di carne e uova di assoluta eccellenza e qualità e, ancora, ai numerosi investimenti operati dalle filiere avicole per accrescere salute e benessere degli animali - ha dichiarato il Sottosegretario Costa - Questo approccio è fondamentale anche nei momenti di crisi, come nella recente emergenza legata all'influenza aviaria, dove la collaborazione fra produttori e sanità pubblica hanno permesso di affrontare la delicata situazione positivamente. Oggi abbiamo anche importanti risorse europee da investire per far crescere tutto il settore e momenti come il Fieravicola/Poultry Forum sono essenziali per confrontarsi e ulteriormente coordinare l'attività della filiera”.

Con il sottosegretario alla Salute Costa ha visitato l’evento professionale dedicato alla filiera avicola il direttore generale della Sanità animale e dei Farmaci veterinari Pierdavide Lecchini.

enessere animale, situazione epidemiologica e transizione sostenibile dei processi di produzione cunicola sono le tematiche affrontate nelle varie sessioni del convegno “Wpsa ha affrontato il tema sempre più pressante del benessere animale in avicoltura. In questa occasione la declinazione del benessere ha riguardato il settore delle galline ovaiole e come gestire i pulcini maschi. Per questo motivo si sono approfondite le nuove tecnologie e prospettive del sessaggio in-ovo”, ha precisato il professore Martino Cassandro presidente Wpsa Italia.

Tra i relatori il prof. Joel Gautron dell’università di Tours (Francia) che ha parlato della produzione di uova nei prossimi decenni; Yael Alter (ceo di Soos, Israele) che ha presentato una tecnologia brevettata sul sessaggio in-ovo utilizzando un metodo sicuro senza danni alla schiusa, non intrusivo e non Ogm; GianLuca Bagnara (presidente di Assoavi) che ha spiegato come incentivare e sensibilizzare la tecnologia del sessaggio in-ovo nel nostro paese.

Il 2023 si prevede possa essere l’anno nel quale diffondere il sessaggio in-ovo e avviare l’ennesimo processo a favore del miglioramento del benessere animale in avicoltura.