Sana 2022: cambia volto il salone internazionale del biologico e del naturale

Sana, salone internazionale del biologico e del naturale quest'anno si svolgerà dall’8 all’11 settembre 2022 presso il quartiere fieristico di Bologna. La manifestazione è organizzata da BolognaFiere con il patrocinio del ministero della Transizione ecologica, in collaborazione con AssoBio, FederBio e Cosmetica Italia, e con il supporto di Ice - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. In programma un palinsesto di convegni, focus ed eventi diversificati per target e aree di interesse, in qualità di manifestazione chiave per tutti gli operatori dei settori Food, Care & Beauty e Green Lifestyle a orientamento biologico, naturale e sostenibile. Si richiamerà inoltre l’attenzione di comparti come quello dell’horeca e dell’hotellerie che a Sana scopriranno come potenziare e rilanciare la propria offerta di prodotto e di servizio nei confronti di un pubblico orientato al consumo di prodotti sani, biologici ed ecocompatibili.

L'evento ospiterà l’osservatorio Sana dedicato all’approfondimento degli ultimi trend del biologico. Sul fronte dei consumi bio, gli ultimi dati registrano un incremento del 125% del giro d’affari nell’arco di 10 anni e, nel 2021, il raggiungimento della cifra di 4,6 miliardi di Euro sul mercato interno. A confermare il ruolo strategico del biologico nell’economia italiana arriva il 16% di superfici agricole destinate al settore che consegna all’Italia il primato in Europa, primato che il Paese detiene anche sul numero di operatori coinvolti, più di 94 mila tra agricoltori e trasformatori.

Tra gli eventi attesi anche Sanatech, il salone professionale dedicato alla filiera della produzione agroalimentare, zootecnica e del benessere, biologica ed ecosostenibile. Al centro di questa seconda edizione sarà la filiera produttiva dell’agricoltura biologica, insieme alle tecnologie innovative del biocontrollo, alla zootecnia, all’agricoltura 4.0 e al packaging sostenibile, temi sempre più trasversali per le aziende del biologico. Cambia volto La Via delle Erbe, l’iniziativa organizzata in collaborazione con Tecniche Nuove e la sua rivista L’erborista: obiettivo della rassegna è valorizzare storia, proprietà, benefici e potenzialità d’uso delle piante attraverso una mostra dedicata, che quest’anno avrà per focus le erbe blu, e una serie di convegni e talk per gli erboristi a cura degli esperti del settore.

Il mercato globale degli alimenti per la colazione ha raggiunto i 400 miliardi di dollari nel 2020, e si prevede che possa sfiorare il raddoppio entro il 2030, arrivando a toccare i 730 miliardi di dollari. In questo scenario giocano un ruolo decisivo i prodotti biologici e naturali: proprio a questo tipo di alimenti, unitamente a quelli per l’aperitivo biologico, il salone dedicherà spazi di approfondimento. Ci si concentrerà su questi due momenti di consumo dando particolare risalto alle novità di prodotto e di servizio degli espositori e alla loro fruibilità nel mondo degli hotel, delle Spa, dei resort o nelle occasioni di relax a fine giornata nei luoghi deputati.