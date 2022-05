Vino Rosato: Torna Bererosa e raddoppia

In occasione della sua undicesima edizione, Bererosa, grande manifestazione dedicata al vino rosato ideata da Cucina & Vini, raddoppia il suo palinsesto con Bererosa in Toscana, sabato 14 e domenica 15 maggio 2022 a Montecatini Terme. Non solo Roma dunque, ma da quest’anno anche il suggestivo scenario liberty delle terme Tettuccio farà da sfondo a oltre 150 tra i migliori vini rosati italiani.

L'evento in Toscana debutterà in occasione di Food&Book, il festival del libro e della cultura enogastronomica giunto alla settima edizione, che si terrà da venerdì 13 a domenica 15 maggio 2022. La sinergia tra i due eventi è un’occasione di avvicinamento alle tematiche del vino e in generale dell’enogastronomia, anche da parte di un pubblico più giovane.

“Da molto tempo riscontriamo un interesse deciso da parte dei giovanissimi, ovviamente maggiorenni, in special modo dal mondo femminile che vede nei vini rosa un prodotto di grande attualità”, spiega Francesco D’Agostino, direttore di Cucina & Vini. Sono ormai diversi anni che la popolarità dei vini rosati è in costante crescita, grazie soprattutto alla loro sorprendente versatilità. “Il rosato italiano, fermo e mosso senza distinzione, conferma la sua poliedricità", continua D’Agostino, "sposandosi perfettamente con qualunque tipo di proposta gastronomica. Dalla pizza, alla cucina tradizionale, passando dagli hamburger per arrivare alla cucina fusion ed etnica, particolarmente apprezzate dei giovani.”

Come nella versione “romana” della manifestazione, Bererosa in Toscana si svolgerà con la formula ormai consolidata del Walk Around Tasting, che permetterà agli ospiti di degustare etichette di pregio passeggiando nelle terme Tettuccio di Montecatini. Immancabile poi l’offerta street food che accompagnerà i vini in degustazione. Sono inoltre disponibili convenzioni con alcune strutture alberghiere del posto al fine di agevolare il pernottamento e per incentivare le visite nel borgo termale.