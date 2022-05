Macfrut, vetrina sempre più internazionale

Sono stati tanti gli operatori e le delegazioni estere presenti nel corso della tre giorni di Macfrut, la fiera internazionale dell’ortofrutta. Alcune di loro hanno espresso le loro impressioni e fatto un bilancio sulla fiera. L'Angola, quest'anno ha scommesso su prodotti come papaya, banana e diverse tipologie di avocado. “Grazie alla grande partecipazione siamo riusciti a mostrare le tante opportunità di business nell’ortofrutta che il nostro Stato offre", ha raccontato José Chinjamba, amministratore di Aipex. "Anche i prodotti processati hanno attirato molto interesse a Rimini. Siamo convinti che questa fiera si svilupperà ulteriormente, soprattutto per quanto riguarda l’innovazione dei macchinari destinati all’agricoltura, di cui Macfrut è leader”.

Soddisfazione anche in Cile. “C’è stato un vero boom per le prugne secche: abbiamo avuto molti incontri giornalieri con aziende interessate e abbiamo chiuso contratti di vendita per container di prugne secche direttamente in fiera", spiega Vittorio Macaluso, dell’ufficio commerciale del Cile in Italia. "Le prugne secche cilene sono un ottimo prodotto, la cui qualità si riconosce dal primo assaggio. A Macfrut sono state il nostro prodotto di punta. Per l’export in Italia c’è grande richiesta di pere abati, pere coscia, uva, mele e mirtilli. Le ciliegie cilene arrivano in Italia nel mese di dicembre, periodo strategico per il mercato italiano”.

Per il secondo anno consecutivo è stata presente Cuba. “Abbiamo puntato sul mamey ed è stata una scelta vincente: in tantissimi visitatori sono venuti nel nostro stand per saperne di più sul frutto tropicale ritenuto una vera e propria miniera d’oro di proprietà benefiche e per la polpa dolcissima", racconta Lidia Ana Dominguez Febles, assistente analista di mercato Oficina La Habana. Per il Senegal: “questo appuntamento è molto importante per il business con l’Europa e non solo". Lo ha affermato Oumar Sow, direttore generale di Agronegoce ."Ci sono stati molti contatti da parte di aziende interessate a conoscere la nostra ortofrutta, soprattutto mango, limone, melone e avocado. Prodotti richiesti nel mercato europeo, in particolare attualmente in Italia, Francia, Spagna e Olanda”.

Tra le new entry il Venezuela, che offre una grande varietà di ortaggi e frutti tropicali freschi e processati (come la polpa). “Il nostro Paese intende importare forniture per la produzione, alcune materie prime e macchinari, che sono necessari per aumentare i processi di produzione, renderli più efficienti e competitivi", ha spiegato il viceministro al commercio estero e promozione degli investimenti Héctor Silva. Parola anche dallo Zimbabwe con Kupakwashe Midzi, Zimtrade Client Advisor: “Macfrut è cresciuta molto rispetto all’ultima edizione. Ci siamo tornati con 10 aziende e ne siamo davvero contenti perché il movimento e il numero di incontri è cresciuto esponenzialmente. Questo è anche un ottimo momento per confrontarci con l’Italia, che è tecnologicamente molto avanzata nel campo delle attrezzature”.