Salumi e frutta, un giusto equilibrio per l’attività all’aria aperta

In attesa che arrivi l’estate, si respira quel clima di vacanza, che aumenta il desiderio di gite fuori porta e attività all’aria aperta. In queste situazioni è bene di tanto in tanto fermarsi per una sosta e magari con un panino farcito. Come sottolinea la dott.ssa Erminia Ebner, biologa nutrizionista, un’idea per un ‘break’ nutriente, potrebbe essere un panino (meglio se integrale o ai cereali) con due o tre fette di bresaola e spinaci freschi, conditi con salsa agli agrumi.

“L’abbinamento di questi ingredienti riesce a bilanciare in maniera equilibrata i principali nutrienti che dovrebbero costituire ogni pasto: i carboidrati complessi e le fibre del pane, le proteine nobili della bresaola, i grassi 'buoni' dell’olio extra vergine di oliva, minerali e vitamine. Mancherebbe solo una porzione di frutta fresca di stagione: due o tre kiwi permettono di aggiungere vitamina C che aiuta, poi, l’assorbimento del ferro contenuto sia nella bresaola che negli spinaci”, spiega la nutrizionista.

L’attività che forse più di tutte rappresenta il connubio ideale tra lo sport all’aria aperta e le gite primaverili è il trekking. Praticarlo lungo tutto lo stivale, dalle Alpi alla Sicilia, dà anche l'opportunità di apprezzare le innumerevoli ricette tradizionali della dieta Mediterranea. Fra quelle che prevedono l’impiego di un salume, ne esistono tante che affondano le proprie radici nella cultura locale e regionale, con numerose declinazioni o piccole varianti. Se si è in Veneto, una ricetta da provare è Risi e Bisi, una minestra densa a base di riso vialone nano, piselli freschi, pancetta e parmigiano. Se invece ci si trova nel Lazio, consigliata la Vignarola alla romana, piatto cucinato con tutti gli ortaggi primaverili come le fave, i piselli, i carciofi, la lattuga romana e qualche fogliolina di mentuccia. Il salume che la caratterizza non poteva che essere il guanciale.