Fitness e nutrizione: torna Riminiwellness

RiminiWellness, la manifestazione di Italian Exhibition Group, affiancherà all'offerta Active un'offerta formativa per i professionisti del futuro. Anche nella sua 16a edizione, in programma dal 2 al 5 giugno alla fiera di Rimini e sulla Riviera, – fa sapere IEG in una nota – corsi di alto livello per gli addetti ai lavori e per chi vuole trasformare la sua passione per lo sport nella propria professione.

Il 2 giugno, in collaborazione con Fitnessbook, è in programma un focus su esercizio callistenico e nutrizione nel loro ruolo di primo piano in una fase di recupero funzionale. Modererà il dott. Gian Mario Migliaccio e presenzierà un comitato scientifico composto dal campione Jury Chechi, medaglia d'oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996 che spiegherà le principali problematiche funzionali legate alla specifica tipologia di training, e da vari altri esperti.

Giovedì 2, sabato 4 e domenica 5 giugno, Jairo Junior, fondatore di Cross Cardio Culture (disciplina certificata dal CONI e EREPS), terrà un seminario di formazione dedicato a chi vuole intraprendere la carriera di preparatore atletico. I temi: l'evoluzione della figura del personal trainer negli anni, i segreti per avere successo nel panorama odierno e i principi cardine dell'allenamento Cross Cardio.

Sabato 4 giugno, sempre in collaborazione con Fitnessbook, la prima edizione del Franchising Day, un convegno sul Fitness Manageriale rivolto a chi è già proprietario di una palestra, a chi vorrebbe diventarlo, a imprenditori e a personal trainer interessati alla soluzione del franchising. Relatori i fondatori e rappresentanti di 7 delle catene di palestre più note sul territorio nazionale: AnyTime Fitness Italia, Fit and Go, Audace Palestre, Fit Active, Urban Fitness, FitUp, Fit Express