Start Up: equity crowdfunding per Delivery Valley

Delivery Valley, business specializzato nella creazione di cucine laboratorio che servono il mercato del delivery e del take away a Milano, annuncia il lancio di una campagna di equity crowdfunding su Mamacrowd. Partita nel giugno 2020 la start up ha già all’attivo 3 cucine a Milano, una prossima apertura a Monza e 8 food brand; dalla sua nascita ha servito circa 325.000 pasti cucinati con ingredienti e semilavorati cucinati nel centro di produzione centralizzato.

Con questa iniziativa, l’azienda, fondata da Alida Gotta e Maurizio Rosazza Prin, vuole rendere possibile l’apertura di ulteriori cucine in tutta Italia e in Europa. In due anni di attività l'azienda ha avuto importanti risultati: da 500mila Euro nel 2020 a oltre 1.9m nel 2021, e un Ebitda positivo nel 2021 di oltre il 9%. Ogni giorno nelle cucine laboratorio vengono prodotti pane, salse, costine in salsa bbq cotte a bassa temperatura per 11h e pizze al padellino lievitate 24h. La startup sta finalizzando un software di AI per prevedere la domanda, eliminare esuberi, ottimizzare il flusso ordini.

“Abbiamo l’opportunità di coinvolgere attivamente la nostra community e tutti gli appassionati, che credono nel nostro progetto. In un mercato in forte espansione, che secondo recenti studi ha previsto un pasto su 3 nel 2026 consumato via delivery, Io e Maurizio con la nostra start up vogliamo scalare il nostro business, portare le nostre cucine in tutta Italia e in Europa”, ha spiegato Alida Gotta.