Foodwell Expo/2. Il debutto di Fiorani

RiminiWellness è la più grande kermesse al mondo, organizzata da Italian Exhibition Group, dedicata a fitness, benessere, sport, cultura fisica e sana alimentazione, che va in scena alla Fiera di Rimni da domani fino al 5 giugno (vedi articolo di EFA News). L'evento racchiude sotto lo stesso tetto tutte le maggiori aziende dell'universo wellness. E nella cornice della fiera, si tiene anche l'8a edizione di FoodWell Expo, spazio dedicato a healthy food e nutrizione equilibrata.

Tra gli espositori Fiorani, l'azienda del gruppo Inalca che opta per nuovi canali di comunicazione e partecipa per la prima volta a Rimini Wellness. "Per l’azienda emiliana - si legge in una nota - presentare il proprio assortimento al mondo degli sportivi, in particolare far assaggiare la propria gamma delle tartare, significa non solo far conoscere i propri prodotti, ma anche comunicare il valore aggiunto che l’alimentazione può portare nella vita di ognuno".

Lo stand di Fiorani proporrà , oltre ai propri prodotti, momenti di intrattenimento con esperienze di movimento e gioco. I visitatori potranno provare una spinbike di ultima generazione, una parete mobile per l’arrampicata e altro ancora. Ai visitatori è data anche la possibilità di conoscere una delle più note alpiniste italiane, Tamara Lunger, la sportiva altoatesina, brand ambassador Fiorani.

I visitatori potranno, inoltre, assaggiare la Battuta di Fassone di Razza Piemontese Fiorani nella versione classica e con una speciale ricettazione ideata e presentata dalla nota blogger Valeria Airoldi, esperta del mondo del benessere: alimentazione sana, allenamento, bellezza, viaggi e fit-style.

"A Rimini Wellness Fiorani vuole presentare la filosofia dell’azienda che unisce l’esperienza e la conoscenza del settore della carne alla costante ricerca di innovazione di prodotto, packaging e processi produttivi", spiega la nota dell'azienda. "I prodotti sviluppati hanno l’obiettivo di fornire carne di alta qualità, fresca e gustosa senza tralasciare la praticità, in risposta alle nuove esigenze alimentari. Ricette veloci e facili da cucinare, con confezioni che il consumatore può separare in due pratiche monoporzioni, progettate per mantenerne la freschezza del prodotto per più giorni e favorire il rispetto dell’ambiente".