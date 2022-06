Grande ritorno per Rimini Welllness

Si è conclusa con successo la 16esima edizione di RiminiWellness, la kermesse di Italian Exhibition Group dedicata a fitness, benessere, sport e sana alimentazione che ha confermato in pieno la ripartenza di uno dei settori più danneggiati dalla pandemia. Tra novità di prodotto presentate dalle aziende, innovative discipline d'allenamento provate dal pubblico assieme a presenter e trainer, i visitatori hanno affollato 20 padiglioni, e partecipato a 1.500 ore d'allenamento e 60 tra convegni e seminari.

"Per gli operatori, RiminiWellness – sottolinea Ieg in una nota – ha rappresentato pienamente la voglia di reagire e di ripartire del mercato, offrendo sui suoi innumerevoli palchi la miglior testimonianza di fiducia in un pronto rilancio. Questa del 2022 va in archivio come l'edizione della ripartenza. In fiera si è respirato l'entusiasmo del popolo sportivo e di tutti gli appassionati di wellness e fitness. Mentre gli espositori rinvigorivano le loro attività, decine di migliaia di persone hanno raggiunto il polo fieristico riminese per condividere divertimento e relax. Una iniezione di autostima per un settore che è stato tra i più penalizzati durante gli anni della pandemia e che da qui riparte tonificato e ottimista sul futuro".

La kermesse ha riscosso una eccezionale attenzione da parte dei media, tradizionali e digital: 200 milioni i contatti raggiunti tra decine di servizi televisivi e radiofonici Rai, Mediaset e Sky, stampa trade, giornali on line e off line, web channel e partnership innovative come quella con la dooh company leader nel digital Media One, o quelle con i colossi editoriali, da RCS a My Personal Trainer, passando per QN e Tuttosport, hanno contribuito a rafforzare la brand visibility di RiminiWellness con una forte connotazione digitale.

Nell'ambito della manifestazione, pieno successo anche per Foodwell Expo, l'area che ha immerso gli sportivi in un'esperienza completa nel mondo della nutrizione, dei prodotti naturali e degli integratori alimentari, onde trovare quelli più adatti al proprio stile di vita e di allenamento per un regime alimentare sano ed equilibrato.

Appuntamento per RiminiWellness nei padiglioni della fiera di Rimini di Italian Exhibition Group per la 17esima edizione dall'1 al 4 giugno 2023.