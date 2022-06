Giornata degli oceani: gli impegni delle aziende

Oggi si celebra la giornata mondiale degli oceani, voluta dalle Nazioni Unite per sensibilizzare l'opinione pubblica sul ruolo essenziale che essi svolgono nella nostra vita e nella salute generale dell'ambiente. Le aziende ittiche possono svolgere un ruolo cruciale per la salvaguardia e lo testimoniano con impegni precisi.

Come Findus, brand della multinazionale Nomad Foods, che ha lanciato il manifetso “Fish For Good per il futuro degli oceani” basato sui pilastri della pesca responsabile e trasparente, delle azioni concrete per la salvaguardia degli oceani, e dell'attenzione all’ambiente. Tra gli impegni, garantire una pesca responsabile (il 98% delle materie prime ittiche proviene da pesca sostenibile certificata MSC e acquacoltura ASC) e ridurre al minimo l’impatto sul pianeta e sull’ambiente (il 98% degli imballaggi è riciclabile e per tutte le scatole di cartone prodotte si utilizza carta proveniente da foreste gestite in modo sostenibile, come da certificazioni PEFC e FSC). Findus. inoltre, è tra le prime tre realtà al mondo ad attivare un “Pixie Drone”, un dispositivo di ultima generazione in grado di raccogliere fino a 60 kg di rifiuti galleggianti per ogni missione, dalla plastica all’organico, dal vetro alla carta fino ai tessuti. Inaugurato a Venezia, è uno dei primi esemplari al mondo. Contemporaneamente a Rimini entra in azione il “Trash Collec’Thor”, un grande cestino mangia-plastica con una capienza fino a 100 kg.

Bolton Group, che coi brand Rio Mare, Palmera e Saupiquet (oltre agli spagnoli Isabel e Cuca) è uno dei principali produttori al mondo di tonno in scatola, ha rinnovato la partnership col Wwf che con “Fish better – pescare responsabilmente” - una delle quattro sfide prioritarie del Manifesto Food4Future - vuole sensibilizzare pubblico e stakeholder sull’importanza di modificare i sistemi alimentari - tra cui il settore ittico - dalla produzione al consumo, per renderli più resilienti, più inclusivi, più sani e più sostenibili.

Bolton si impegna ad arrivare, entro il 2024, al 100% del tonno pescato da fishery certificate MSC (Marine Stewardship Council) o coinvolte in progetti credibili e solidi di miglioramento della pesca (Fishery Improvement Projects – FIPs). Ma soprattutto, l’azienda mira a reindirizzare, laddove necessario, i propri approvvigionamenti verso quegli stock che sono maggiormente in salute, salvaguardando le popolazioni di tonno più sfruttate.