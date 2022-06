Ci Gusta protagonista alla British Franchise Exhibition

Ci Gusta sarà presente alla British & International Franchise Exhibition che si terrà ad Olympia London dal 17 al 18 giugno. Il concept e format di Ci Gusta sono stati vagliati ed accreditati dalla British Franchise Association (BFA) per prendere parte alla principale fiera del franchise del Regno Unito, un evento importante che riunisce i nomi più interessanti del franchising inglese e internazionale, tra cui figurano come espositori accreditati primarie catene mondiali della ristorazione in franchise come Puccino’s, Little Caesars Pizza e Leonidas, e a cui per la prima volta partecipa anche Ci Gusta.

La British & International Franchise Exhibition è il punto di riferimento nel mondo del franchising del Regno Unito e offre la possibilità a chi desidera investire in una nuova opportunità di business di trovare i contatti giusti e di creare delle relazioni importanti con i franchisors.

Il modello di Ci Gusta, che verrà presentato nello stand B70, offre diverse modalità, dal semplice punto vendita take-away al ristorante completo che offre sia piatti salati, come pasta e pizza, che dolci e gelato artigianale.

Ci Gusta è stata fondata nel 2011 da Dario Rabboni, manager proveniente da una famiglia imprenditoriale con vocazione internazionale e legami profondi con i prodotti del suo territorio d'origine, l’Emilia. I format casual dining di qualità propongono pizza, pasta, gelato e caffè 100% made in Italy con la stessa freschezza e qualità dei luoghi di produzione. I locali, oltre l'Italia, sono diffusi in una ventina di paesi distribuiti in Europa, Africa, Medio Oriente e Asia.