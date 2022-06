Felicia lancia nuova Courtesy Box

L’inedita Courtesy Box BOX Felicia è l’ultima nata di una serie di boxes "Limited Edition" nell'ambito progetto "Felicia Lifestyle", che promuove il brand di Andriani Società Benefit: una pasta che mantiene le forme a noi familiari, come spaghetti e penne, offrendo la più ampia gamma del mercato di pasta healthy a base di materie prime di alta qualità, prevalentemente bio e naturalmente prive di glutine come legumi e cereali, dai gusti sorprendenti e appetitosi.

Con questa ultima Limited Edition, sale a 4 il numero delle boxes che anno dopo anno sono entrate a far parte dell’heritage Felicia, un brand che affonda le radici nel territorio della Murgia, raccontando di una terra che è culla di civiltà antichissime e ricche di storia. La nuova Courtesy Box nasce dalla collaborazione con Alessia Marcuzzi, volto del brand: l’Alessia’s choice Limited Edition prevede un’accurata selezione delle sue referenze preferite, per far conoscere ai suoi amici la grande varietà di pasta Felicia, sia in termini di ingredienti e gusti che di modalità di consumo, da degustare in qualsiasi momento della giornata. Lo stile grafico leggero ed accattivante, interprete dei valori del marchio, ne allarga i confini abbracciando la coolness, l'informalità, il "fatto bene" tipicamente italiano, attraverso un look accessibile e ottimista.

All'interno, un’ampia scelta delle gustose referenze di Pasta healthy Felicia con ben 15 confezioni di diversi formati tra cui scegliere per sperimentare nuovi gusti e abbinamenti in cucina. A supporto dell’attività culinaria, il ricettario Felicia suggerisce i piatti preparati anche durante lo shooting in occasione dello spot tv “alimentiamo l’ottimismo” di cui Alessia è interprete e che mostra il dietro le quinte del progetto con trasparenza e semplicità, in perfetto stile Felicia.

L’esclusiva box in Edizione Limitata sarà disponibile nell’e-shop del brand a partire dal 21 prossimo al costo di 39 euro, spedizione inclusa: un’opportunità accessibile a tutti i food lovers per testare l’ampia varietà di Pasta Felicia, nonché un’idea regalo per i propri amici.