Birra e cibo, binomio inscindibile

La birra è sempre più protagonista dell'agroalimentare italiano. Non basta che sia la bevanda preferita per il fuori casa, come abbiamo messo in luce qualche giorno fa (Birra regina del fuori casa del futuro) e non basta nemmeno che la birra artigianale stia svettando tra i gusti in fatto di beverage (In Italia è boom di birra artigianale).

Adesso viene fuori che l'accostamento birra e cibo risulta essere sempre più apprezzato dagli italiani che si dichiarano pronti a sperimentare abbinamenti anche inediti tra la “bionda più amata” e nuovi piatti. È così anche, forse soprattutto, per la Generazione Z che, oltre ad essere incline a provare cibi nuovi abbinandoli alla birra, è quella che predilige maggiormente alimenti e bevande più leggeri e la cui produzione è sostenibile e tracciabile. Almeno stando all’indagine condotta da BVA Doxa per il Centro Informazione Birra (CIB) di AssoBirra.

La fotografia periodica sul mondo birrario italiano attraverso lo sguardo dei consumatori, dei principali player della filiera birraria e della stessa AssoBirra, ormai diventato un appuntamento fisso, indica che in all’81% degli italiani piace provare nuovi cibi insieme a bevande come la birra: l’88% dei beer lover parla delle proprie preferenze con coetanei e amici, scambiandosi anche suggerimenti e consigli su nuovi possibili assaggi (84%).

IN testa a tutto c'è l'accoppiata (intramontabile) pizza e birra (90%), seguita dall’accostamento con hamburger (59%), taglieri per la degustazione di salumi e formaggio (47%), carne o pesce (37%), primi piatti (27%) e cibi healthy come insalatone, bowl e verdure (20%).

Attenzione, però, perché rivolgendo lo sguardo al futuro, la fotografia cambia radicalmente: gli italiani si dicono interessati a sperimentare in primis accostamenti tra la “bionda” e piatti gourmet (24%) e, per quanto riguarda i giovani, cibo etnico (24%) e sushi o, la moda del momento, i poké (24%).

“Il cibo è sempre più centrale per gli italiani: la birra si posiziona perfettamente poiché grazie alla sua leggerezza, alla varietà e al gusto si può accompagnare a tutti i pasti e inserire in uno stile di vita improntato al benessere e all'equilibrio", spiega Andrea Bagnolini, direttore generale di AssoBirra.

Ma la birra ormai la fa da padrona anche sulle tavole italiane: secondo i dati di Bva Doxa per AssoBirra, infatti, i momenti di consumo della bevanda bionda durante i pasti sono in aumento a giugno 2022 rispetto a luglio 2021, soprattutto durante la cena (74%), l’aperitivo (31%) e il pranzo (25%), sempre all’insegna della moderazione.

“L’abbinamento del menu degustazione con le bevande è sempre più importante e curato -sottolinea Filippo Saporito, presidente di Jre - Jeunes restaurateurs Italy, l’associazione internazionale di giovani ristoratori e chef under 42-. Non solo vino, ma anche caffè, tisane, tè e naturalmente birre. Mi piace l’idea della scoperta. Vengo da una generazione in cui si cercava di sdoganare il concetto dell’abbinamento birra e piatti della cucina italiana, in questi anni l’approccio è completamente cambiato perché abbiamo avuto la possibilità di conoscere il mondo della birra nelle sue peculiarità. Ormai trovare una carta della birra o una scelta di birra nella carta dei vini è consuetudine”.

L’indagine Bva Doxa per AssoBirra ha voluto tracciato anche il profilo di immagine della birra e scoperto che la bevanda da pasto per eccellenza piace davvero a tutti: quanto ai giovani, il primo driver di scelta è legato al mondo ricco di grande varietà, con tante tipologie e birre speciali da scoprire che rappresenta (32%), seguito dal sapore inconfondibile (31%), dal buon rapporto qualità-prezzo (32%), dalla bassa gradazione alcolica (21%) e dai formati che ne consentono un consumo moderato (20%).