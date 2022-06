Nasce Acquando, servizio di home delivery di acque minerali e bibite in vetro

Acquando è il nuovo servizio online di consegna a domicilio di acqua minerale in vetro a rendere e bibite del Gruppo Refresco, grande produttore e imbottigliatore indipendente. Il 56% degli italiani, riporta una nota, preferisce comprare online: ecco quindi che la buona e sana abitudine del vetro a rendere ritorna di moda. L’acqua in vetro, che un tempo si ordinava esclusivamente al telefono al proprio distributore di zona, , grazie alla tecnologia, si può ordinare con uno smartphone in pochi minuti programmando anche la consegna. La distribuzione di marchi noti o presenti nella ristorazione di alta qualità come Recoaro, S. Antonio, Valverde e molti altri, un grande gruppo internazionale, la sostenibilità del vetro come packaging, un servizio puntuale, la copertura geografica in forte crescita, sono solo alcuni dei tanti elementi che rendono la proposta di Acquando una scelta rassicurante per il consumatore.

Refresco assicura che le sue acque minerali provengono da fonti italiane situate in luoghi naturali protetti, e la qualità è garantita da migliaia di controlli. Ogni acqua minerale ha caratteristiche diverse che dipendono dal tipo di territorio e dalle rocce delle zone in cui hanno origine. Questo assicura che ciascuna acqua minerale abbia delle proprietà uniche. Inoltre, le bottiglie di vetro mantengono anche inalterati nel tempo la purezza e il gusto dell’acqua.

Oltre all’acqua è possibile ordinare anche le bibite Spumador, disponibili in casse da 12 bottiglie in due formati (92 o 20 cl) e in disparati gusti, anche bio. Per effettuare l'ordine è necessario verificare innanzitutto che la zona di consegna (gratuita) sia coperta dal servizio che, assicurano, diventerà sempre più capillare su Lombardia, Veneto, Piemonte ed Emilia entro . Mentre le province attualmente coperte sono Brescia, Milano, Verona, Mantova, Monza – Brianza, Cremona, Lodi, Bergamo, Pavia, Como, Varese.