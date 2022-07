Orogel, la storia dei surgelati in tv

È ormai parte della quotidianità, ma quando è arrivato nelle nostre case ha rappresentato una piccola rivoluzione: per scoprire cosa c’è dietro al surgelato, come nasce, come vengono selezionate e lavorate le materie prime e come fanno i prodotti, e come si conservano, domenica 3 luglio le telecamere di Mediaset entreranno nel regno di Orogel. Nel programma Pensa in grande verrà raccontata la storia della realtà cooperativa da oltre 1600 soci agricoltori che ha contribuito a portare quella piccola rivoluzione nel nostro Paese e che rappresenta uno dei più importanti player nel mondo dei vegetali surgelati. Un’impresa nata oltre 50 anni fa a Cesena, che ha saputo trasformare un bisogno – la difficoltà a collocare tutti i prodotti freschi sul mercato – in un’intuizione, una scintilla che ha colto e accompagnato il cambiamento della società, della famiglia, della condizione femminile.

“Sono nato in una famiglia di mezzadri, l’ultimo di sei fratelli, l’unico che ha avuto il privilegio di studiare” rivela alla troupe il presidente di Orogel, Bruno Piraccini, guidando il telespettatore in un viaggio a ritroso nel tempo, dalla posa della prima pietra dell’azienda all’innovazione che contraddistingue il lavoro di , passando per le storie, i volti e i luoghi di chi ha reso tutto questo possibile.

“Pensare in grande significa essere sempre disponibili, sapere che il nostro lavoro non è fatto per noi stessi, ma per una collettività. La nostra realizzazione personale coincide con la possibilità di soddisfare i bisogni e le esigenze degli altri: fare bene e fare del bene porta bene a tanti ma anche a sé stessi. Io consiglio molto ai ragazzi di andare dietro alle loro passioni, di non spaventarsi del futuro, perché il futuro è dei giovani. Facendo bene il proprio lavoro, piccolo che sia, si creano le basi per crescere e per svilupparsi”.