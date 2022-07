Birra, mercato in ripresa anche se domina l'incertezza

Appello al governo: il taglio delle accise va stabilizzato, e serve una ulteriore riduzione strutturale.

La presentazione dell’Annual Report AssoBirra stamattina a Roma è stato momento di bilanci, ma anche per raccontare gli impegni futuri per uno dei settori alimentari più importanti in Italia che nel 2019, prima della pandemia, rappresentava un valore di 9,5 miliardi di euro e dava lavoro a 108 mila famiglie, contribuendo alle casse dello Stato per 4,5 miliardi di euro l’anno.

Come ha spiegato Alfredo Pratolongo, Presidente di AssoBirra “la fotografia del 2021 della birra in Italia può essere vista come un bicchiere mezzo pieno che racchiude fatti, opinioni e numeri di un comparto che può ma soprattutto vuole crescere nonostante la complessità e l’incertezza. Anche nel 2022, il mercato sembra in ripresa sul fronte dei volumi. La realtà effettiva, però, è un po’ più complessa. L’attuale tempesta dei costi non sembra essere episodica e può generare effetti inflattivi, perdite di competitività, compromettere la ripresa e fermare gli investimenti da parte dei birrifici, nella distribuzione e nei canali di vendita, cioè lungo tutta la filiera brassicola. In ambito agricolo, da tempo il comparto birrario sta investendo per aumentare la quota di orzo prodotto in Italia con l’obiettivo di portarla dall’attuale 40% al 60%. Tuttavia, è un percorso che richiede tempo e che rischia di venire rallentato dalla situazione attuale”.

Nel 2021, AssoBirra ha continuato a lavorare al fianco delle istituzioni insieme alle altre associazioni del comparto per una revisione al ribasso del peso fiscale che da anni grava sulla birra. L’ultima Legge di Bilancio ha stabilito per il 2022 una riduzione di 5 centesimi unitamente a sconti progressivi di aliquota per i birrifici artigianali con produzione annua fino a 60mila ettolitri. AssoBirra ritiene che, ancora di più in un momento di crisi economica come quello attuale, non solo si debba stabilizzare la misura approvata in Legge di Bilancio, ma proseguire con una ulteriore riduzione strutturale delle aliquote delle accise sulla birra.

L'associazione ha inoltre annunciato una campagna di categoria, la prima dopo il 2015, che verrà declinata su diversi canali, per promuovere la birra nella socialità degli italiani

"Siamo felici di presentare questa campagna in questo momento storico, a rimarcare la volontà di crescere nonostante l’incertezza, e che rientra in una più ampia strategia associativa che fra gli obiettivi ha anche quello di migliorare la cultura della birra in Italia", ha detto Pratolongo. "Con questa campagna di categoria vogliamo raccontare le birre da prospettive diverse e sottolineare la voglia di gratificazione, di nuove esperienze e di momenti di consumo, all’insegna della socialità, a casa e fuori casa. Gli italiani hanno coltivato una grande attenzione al benessere e a uno stile di vita bilanciato e questo negli ultimi 20 anni ha permesso alla birra di diventare la birra una bevanda naturale da pasto in Italia”.

Guarda lo spot della campagna Assobirra: https://www.assobirra.it/assobirra-lancia-la-campagna-birra-il-gusto-che-sta-bene-con-tutto/