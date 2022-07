Centinaio, rimborsi agli agricoltori per la siccità

“Basta con le danze della pioggia improvvisate". Lo dice il sottosegretario del Mipaaf, Gian Marco Centinaio, intervistato da agricultura.it. "È evidente -ribadisce il politico- che non funziona stare solo a strumentalizzare e a parlare di quello che si potrebbe fare per prevenire la siccità e il cambiamento climatico”.

È stato proprio il sottosegretario a lanciare un post questa mattina sui propri social dal titolo esplicito: Questione siccità. "Dico ai colleghi politici -scrive Centinaio- che non basta andare in mezzo a un campo a fare le foto e dire non piove più Governo ladro (per prendere qualche like in più). Dite cosa volete fare e cosa avete proposto nei mesi scorsi”.

“Abbiamo già avviato la procedura di richiesta alle singole Regioni dei danni reali che stanno subendo gli agricoltori a seguito della siccità -dice il sottosegretario nell'intervista-. Non stiamo parlando di pochi soldi, arriveremo con facilità a un miliardo di Euro di danni e quindi di risarcimenti da dare agli imprenditori per salvare almeno le aziende, tra crisi dei costi e ora delle produzioni senza acqua”.

“È fondamentale investire in prevenzione del fenomeno, lo dico personalmente da anni, ora più che mai serve avviare questi grandi progetti per evitare un futuro drammatico -prosegue Centinaio-. Certo ora siamo ancora una volta frenati da questa crisi di Governo, ma non ci dobbiamo fermare, i fondi da investire ci sono e li possiamo incrementare, serve operatività”.