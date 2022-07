Delta del Po, i pescatori di vongole combattono le alghe

Pescatori di alghe che salvano le vongole. Non stiamo parlando dei mari della Cina ma di Goro, nel Ferrarese, una delle lagune salmastre della zona nella quale i produttori locali di vongole si sono trasformati in "spazzini" di alghe pur di tutelare l'ecosistema da una proliferazione eccezionale che mette a rischio le vongole e la vita in laguna.

A fare il punto della situazione è Fedagripesca-Confcooperative che, all'Ansa, spiega come Il caldo anomalo e la siccità di queste settimane abbiano fatto aumentare la salinità delle acque della laguna: il sale è passato da dal 22 per mille, cioè 22 grammi di sale per 1 chilo di acqua, a 30 per mille. In pratica la salinità della laguna si sta avvicinando a quella del mare che è al 35% (35 g di sale per 1 kg d'acqua).

La situazione è talmente eccezionale da avere favorito la proliferazione delle alghe mettendo a repentaglio gli allevamenti di vongole, tra le produzioni ittiche simbolo della zona. Le alghe, infatti, assorbono ossigeno e con una presenza così massiccia causano anossia e soffocano tutte le forme di vita.

Per questo ogni mattina i pescatori locali escono all'alba con le loro imbarcazione: muniti di rastrello, raccolgono manualmente 100 chili a testa di alghe per un totale di circa 160 mila chili, visto che ad essere coinvolte in questa pulizia straordinaria sono 1.600 persone. A soffrire sono anche altre produzioni come cozze e ostriche.