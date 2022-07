Corte giustizia Ue: bocciata la feta danese

La Corte di Giustizia Ue ha bocciato la richiesta della Danimarca di utilizzare il nome protetto “Feta”, marchio Dop riservato ai produttori greci, per formaggi prodotti sul territorio danese e diretti a essere commercializzati fuori dei confini comunitari.

"Il nome “Feta” – hanno spiegato i magistrati del Lussemburgo – è stato registrato come Dop nel 2002. Da allora questa denominazione può essere utilizzata solo per formaggi originari della zona geografica delimitata in Grecia e conformi alle specifiche applicabili a questo prodotto. Nella procedura d'infrazione avviata la Commissione, sostenuta da Grecia e Cipro, la corte sostiene che non avendo impedito o interrotto l'uso della denominazione Feta per il formaggio prodotto in Danimarca e destinato all'esportazione verso paesi Terzi, la Danimarca non ha rispettato i suoi obblighi ai sensi del regolamento Ue n. 1151/2012".

La Danimarca invece aveva sostenuto che a suo avviso il regolamento si applica solo ai prodotti venduti all'interno dell'Unione e pertanto non riguarda le esportazioni verso i paesi Terzi. Nella sentenza, invece, la Corte ha rilevato come "secondo il dettato del regolamento n. 1151/2012, il divieto previsto da tale regolamento non esclude l’uso di una denominazione registrata per designare prodotti non oggetto della registrazione che sono fabbricati nell’Unione e destinati all’esportazione in paesi terzi".

La Feta è il prodotto di punta delle Dop greche e vale il 10% delle esportazioni di food ellenico.