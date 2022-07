Organics SkyGarden (Red Bull) apre sul Monte Bianco

Oggi ha aperto il cocktail bar Organics SkyGarden Courmayeur sul Monte Bianco, a 2.173 metri di altezza, presso la stazione intermedia della funivia Skyway.

E' la terza terrazza gestita da The Organics by Red Bull e Skyway Monte Bianco, che si sono legati in una cordata (scusate il gioco di parole) dopo Milano e Roma.

The Organics by Red Bull è una linea di bevande organiche con ingredienti 100% biologici. Su questa terrazza in quota ai piedi del Monte Bianco, sarà disponibile una selezione di cocktail studiata per una pausa fresca in abbinamento all’offerta lunch con un panino valdostano, un hamburger montano o un poké alpino per gustare gli autentici sapori di montagna, in chiave moderna e veloce.

L’estate, con le sue lunghe giornate di sole, saranno scandite da eventi di musica per l’intrattenimento dello Skynauta, durante l’ascesa al Monte Bianco, grazie all’apertura fino al tramonto. Ci si potrà fermare anche per una merenda, sorseggiando una bibita fresca, oppure per un aperitivo, osservando le rocce granitiche baciate dall’ultimo raggio di sole, prima della discesa verso valle.