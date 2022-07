In orbita l'olio extravergine di oliva italiano

Alcuni campioni di olio extravergine di oliva italiano hanno raggiunto la Stazione spaziale internazionale. L'obiettivo, riporta una nota, è stato centrato grazie a un progetto inserito nel quadro dell’accordo tra l’Asi, l'Agenzia spaziale italiana (promotrice dell'iniziativa) e il Crea, in collaborazione con Coldiretti e Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano.

Il progetto intende studiare gli effetti della permanenza nello spazio sulle caratteristiche chimico-fisiche, sensoriali e nutrizionali dell’olio extravergine: i campioni di olio saranno riportati sulla Terra dopo 6, 12 e 18 mesi per essere analizzati e confrontati con quelli dei controlli lasciati a terra. Questi oli sono accomunati da un alto contenuto di antiossidanti naturali e, in particolare, di fenoli dell’olivo, indispensabili per chi, come gli astronauti, è sottoposto a condizioni di intenso stress psico-fisico. L’esperimento andrà a investigare come la composizione dei metaboliti secondari, cioè fenoli e tocoferoli (vitamina E), venga influenzata dalla microgravità e dalle radiazioni presenti nello spazio: servirà a raccogliere nuove informazioni sulla stabilità dell’olio e sulla durata di conservazione nelle condizioni ambientali spaziali. Il progetto studierà, inoltre, il modo in cui la tipologia di contenitori correntemente utilizzati a bordo dell’Iss influisce sul prodotto.

I risvolti scientifici del progetto verranno monitorati dal Centro Crea Olivicoltura Frutticoltura e Agrumicoltura, sede di Rende, in Calabria, che sta investendo fortemente per fornire soluzioni che rendano sempre più competitivo e apprezzato l’olio extravergine di oliva italiano: la collaborazione con Coldiretti e Unaprol-Consorzio Olivicolo Italiano ha lo scopo di rimarcare l’importanza del patrimonio agroalimentare italiano e di valorizzare e sensibilizzare un asset per l’export del Paese, quello dell’olio, oltre che promuovere i principi di una corretta alimentazione.

I campioni di olio extravergine di oliva vanno a unirsi ai quattro oli extravergini selezionati che fanno parte del “bonus food” scelto, nell’ambito della missione Minerva, dall’astronauta Esa Samantha Cristoforetti, che ha effettuato ieri la sua prima passeggiata spaziale, e dagli altri membri dell’equipaggio.