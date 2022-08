Cuneo, vendemmia "di qualità" anticipata di dieci giorni

La litania che stiamo sgranando come un rosario in questi giorni, ossia che la vendemmia 2022 sarà anticipata e di minore quantità, vale anche per Cuneo e le langhe. Dopo oltre dieci mesi di siccità e le temperature torride dell'estate, infatti, quella che si annuncia in Bassa Langa sarà la "vendemmia più anticipata di sempre".

Secondo Coldiretti Cuneo parliamo di dieci giorni di anticipo rispetto alla media storica, più o meno quanto stimato per il resto d'Italia (Via alla vendemmia con una settimana di anticipo) e, come già abbiamo rivelato per la Sicilia (Vendemmia in Sicilia, meno produzione più qualità) di un calo di produzione: per quanto riguarda le Langhe si potrebbe arrivare fino al 20% rispetto al 2021, con un raccolto che, come in altre parti, si qualifica però di "buona qualità".

Secondo quanto annunciato da Coldiretti Cuneo, la vendemmia è partita ieri "sulle colline della Granda, in riferimento a un'annata segnata da caldo e siccità eccezionali, che hanno accelerato di molto la maturazione e il timing di raccolta".

La varietà per cui è iniziata la raccolta sono Pinot e Chardonnay da spumante in Bassa Langa, mentre in Alta Langa, per lo spumante omonimo Docg, complici le temperature più fresche, si attenderà qualche giorno in più. Subito dopo Ferragosto, sarà la volta delle uve Moscato, poi, a fine agosto Chardonnay e Arneis.

Dall'associazione di categoria aggiungono che "per le tipologie a bacca rossa le previsioni sono difficili, molto dipenderà da temperature e possibili ulteriori e attese piogge: ci si potrebbe aspettare il Dolcetto ancor prima della metà di settembre, poi la Barbera e, tra settembre e ottobre, i Nebbioli".