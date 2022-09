Alle porte la Fiera di Sant'Alessandro a Bergamo

Tradizione e innovazione sono le parole chiave della nuova edizione della Fiera di Sant’Alessandro (FdSA), la manifestazione a carattere regionale dedicata al mondo rurale organizzata da Promoberg e Bergamo Fiera Nuova, che da tradizione torna ad animare, quest’anno da venerdì 2 a domenica 4 settembre, il polo fieristico di via Lunga dopo la pausa estiva. L’appuntamento, nato ben 12 secoli fa per festeggiare il santo patrono del capoluogo orobico, taglia il traguardo delle 19 edizioni in Fiera Bergamo e trova spazio come consuetudine su circa 50mila metri quadrati complessivi (tra aree coperte ed esterne) della moderna struttura di via Lunga, con protagoniste 172 imprese in rappresentanza di 13 regioni italiane e 2 Paesi stranieri (Austria e Ecuador, con 2 imprese a testa), che consentono agli appassionati un "giro d’Italia" tra le tante cose belle e buone del mondo rurale.

Proprio nell’ennesimo annus horribilis che ha complicato moltissimo anche i lavori nei campi e nelle aziende agricole e zootecniche, la Fiera i Sant’Alessandro si consolida tra gli eventi di riferimento per gli operatori e gli appassionati del settore primario. I primi hanno concrete opportunità di sviluppare al meglio le proprie attività per creare business; i secondi possono toccare con mano, in quella che è di fatto per tre giorni una grande fattoria in città, le tante cose belle e buone del mondo rurale.

Sviluppando un format molto apprezzato la manifestazione abbina all’ampia e ricca area espositiva allestita nei due padiglioni al coperto, galleria centrale e in parte sull’area esterna, un’altrettanto significativa agenda di eventi collaterali in cui tecnologia, produttività e professionalità vanno a braccetto con tradizioni antiche che si rinnovano da generazioni, tanti cibi genuini, folklore e spettacolo. La FdSA ha il grande merito di far convivere, in un’unica location ampia e moderna e facilmente raggiungibile con ogni mezzo, le esigenze degli operatori professionali con le aspettative del grande pubblico, interessato a conoscere più da vicino gli animali da fattoria, i prodotti locali tipici, i macchinari e tutti i segreti del mondo contadino.

Per consentire al pubblico di godersi la visita nell’arco della giornata inserendo una piacevole pausa enogastronomica, oltre ai tradizionali punti di ristoro del polo fieristico – tre bar (uno per padiglione e il terzo in galleria centrale), un self-service da oltre 200 posti, per la FdSA si aggiungono un Saloon in tipico stile western (pad. A) e una griglieria (in area esterna).