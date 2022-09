Pecorino toscano e finocchiona: eccellenze rampanti all'assalto dell'Europa

Pecorino toscano Dop e Finocchiona Igp è l'accoppiata tutta toscana che ha in mente di sbancare le tavole europee delle eccellenze. Per raggiungere l'obiettivo i due Consorzi hanno deciso di sviluppare sinergie e attività di promozione e degustazione nei principali mercati europei e in Italia. Allo scopo i Consorzi presentano un calendario di attività in sinergia per i prossimi mesi che li vedranno impegnati in Europa per sensibilizzare circa la qualità della certificazione, fondamentale per evitare il cosiddetto "italian sounding”. L'obiettivo finale è quello di garantire e tutelare il rispetto della tradizione e stimolare i consumatori a scoprire le Dop e Igp con nuove proposte di consumo.

Il tour inizia in Francia il 10 e l'11 settembre: a Parigi sono previste degustazioni che prenderanno il via presso Eataly Paris Marais con finocchiona Igp e pecorino toscano Dop in bella mostra sui banchi di presentazione e assaggio in cui i visitatori potranno degustare i prodotti sia singolarmente che in abbinamento.

Pochi giorni le degustazioni guidate di finocchiona IGP arrivano in Italia, a Eataly di Torino (1 e 2 ottobre 2022) e Roma (29 e 30 ottobre 2022) con banchi di presentazione e assaggio. Si prosegue in autunno all’evento “The Italian Show” organizzato da Ilif, I love italian food, a Düsseldorf il 7 novembre 2022: ogni Consorzio avrà un suo spazio dedicato per l’esposizione e la presentazione all’interno della kermesse dedicata al settore dell’ospitalità e della ristorazione nella quale sono previste anche due distinte masterclass di degustazione in altrettanti momenti diversi della giornata

Il 21 novembre a Monaco di Baviera i due ambasciatori della toscanità sono attesi da due approfondimenti storici, tecnici e produttivi con degustazione finale: interamente dedicata agli operatori del settore horeca, giornalisti e food blogger, la sessione consentirà di conoscere le Dop e Igp toscane degustate “in purezza”.

“La collaborazione con altri Consorzi di tutela è una costante nella storia del Pecorino Toscano -spiega il presidente del Consorzio pecorino toscano Dop Carlo Santarelli-. Con il Consorzio della Finocchiona Igp risulta particolarmente facile, sia perché i due prodotti si sposano molto bene tra loro, sia perché abbiamo sintonia di vedute che prefigurano una collaborazione durevole. Vogliamo proseguire questa collaborazione allargandola anche ad altri Consorzi a noi vicini per promuovere ancora di più la Toscana in Italia e nel mondo”.

“Crediamo fermamente nella garanzia offerta dalle certificazioni Dop e Igp, che lega a doppio filo un prodotto agroalimentare alla sua terra di origine -sottolinea Alessandro Iacomoni, presidente del Consorzio finocchiona Igp-. Siamo certi che queste sinergie tra prodotti per le attività sul territorio europeo e italiano possano portare risultati eccellenti".