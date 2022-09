Food&Grocery online: la sfida della logistica

Il 2021 è stato l’anno dell’ecommerce: le vendite online in Europa hanno toccato i 500 milioni di euro di fatturato, generato per il 50% da retailer piccoli e medi. Questo trend positivo segna l’andamento di diversi comparti e il food&grocery non fa eccezione. Secondo le elaborazioni dell’Osservatorio eCommerce B2C del Politecnico di Milano, in collaborazione con Netcomm, negli ultimi cinque anni il CAGR degli acquisti online è aumentato del 22% e nel food&grocery, in particolare, addirittura del 40%. Il food&beverage conferma quindi il proprio consolidamento nelle vendite online, con una crescita nello stesso periodo di 700 milioni di euro (+17%), arrivando a un valore complessivo di 4.78 miliardi di euro. Il grocery alimentare vale da solo 1,62 miliardi (+17% sul 2021): un dato ancora più d’impatto se si pensa che nel 2019 il valore era di 464 milioni di euro.

“Oltre ai grandi gruppi che operano nella produzione e distribuzione del settore agroalimentare, esistono tante realtà di dimensione piccola e medio/piccola - dice, CEO e founder di YocabèQueste realtà non hanno mai dovuto affrontare le complesse problematiche tecnologiche e logistiche richieste per lo sviluppo di una distribuzione online. Dallo stoccaggio ottimizzato per un picking B2C, al packaging alla necessità di consegnare i prodotti in 24/48 ore dall’ordine in tutta Italia e all’estero. Tutto ciò richiede numerose integrazioni con sistemi di logistica, corrieri, marketplace, piattaforme e-commerce che chi vende meno di 10.000 pezzi B2C al mese spesso non ha le giuste economie di scala per poterle affrontare in autonomia”.Yocabè è nata per supportare la crescita dei brand che vogliono posizionarsi sui marketplace di tutto il mondo, che ha lanciato recentemente il nuovo servizio di gestione degli ordini, FBY - Fulfillment by Yocabè, per offrire un servizio di logistica e spedizioni completo in cloud per permettere a qualsiasi brand o retailer di garantire un servizio di gestione degli ordini e delle spedizione comparabile a quello offerto dai grandi marketplace.“Fino a qualche anno fa la creazione e gestione di ecommerce di successo era appannaggio di pochi grandi gruppi che avevano la capacità di investire nello sviluppo di siti web creati ad hoc e soluzioni logistiche ottimizzate per l'ecommerce”, spiega ancora Perrone. “La sfida però- prosegue Perrone - per chi vuole vendere prodotti online, resta quella di offrire un servizio di evasione degli ordini e delle spedizioni comparabile a quello di Amazon e Zalando”. Sono infatti questi i player che oggi hanno fissato le metriche di riferimento per il settore dell'ecommerce.Sempre stando ai dati forniti dall’Osservatorio eCommerce B2C, l’agroalimentare online comprende 3 macro aree con caratteristiche e operatori diversi. Il food delivery, che da solo copre, con 1,86 miliardi, il 43% dell’alimentare online, cresce nel 2022 del 22%. Ha una copertura regionale del 100% con un accesso potenziale del 71% degli abitanti, grazie al consolidamento dell’offerta anche nei piccoli centri urbani e non solo nelle grandi città.grocery alimentare vale invece 1,62 miliardi (+17% sul 2021). Oggi la sua incidenza sull’alimentare online è del 38% ed è l’area del food online con le maggiori prospettive di crescita, avendo già quadruplicato il proprio valore tra il 2019 e il 2021. L’enogastronomia, infine, è un comparto di nicchia, con 800 milioni di euro circa di valore, in crescita del 7% e che rappresenta il 19% del totale. L’export vale il 15%, in linea con gli anni precedenti. Ciascuna di queste aree presenta sfide specifiche e richiede soluzioni altrettanto specifiche per quanto riguarda la logistica.Per questo, dichiara Perrone, “YOCABÈ ha lanciato FBY, il primo FaaS (Fulfilment as a Service) in Italia, proprio con l'obiettivo di offrire un servizio di logistica e spedizioni completo in cloud che possa permettere a qualsiasi brand o retailer, dai grandi ai medi e piccoli, di garantire un servizio di gestione degli ordini e delle spedizione comparabile a quello offerto dai grandi marketplace. Il mercato ha enormi prospettive di crescita e non solo per i colossi, anzi, immaginiamo quello che potrebbe significare per i rivenditori ‘minori’ ottimizzare la gestione logistica”.