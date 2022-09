Varzi celebra il suo salame

Vartweek, in programma dal 16 al , è una rassegna ideata come spin off di Miart - Artweek, che sviluppa un progetto culturale e creativo nato a Varzi per valorizzare l’identità locale, particolarmente sensibile alla sua vocazione artistica e alla passione per arti e mestieri di un tempo. Musica dal vivo, reading, incontri, talk, proiezioni, intrattenimenti diffusi e degustazioni.

Nel Borgo medievale il percorso del gusto approda in piazza Aldo Moro dove 17 settembre sono in programma due Gran Masterclass aperte al pubblico, per winelovers, artisti e giornalisti, una alle ore 19 e l’altra alle ore 20.

Le Masterclass di degustazione saranno guidate da Carlo Veronese, affiancato da Mario Maffi, importante enologo dell’Oltrepò Pavese, e da Fabio Bergonzi, presidente del Consorzio Tutela Salame di Varzi DOP, “per un abbinamento perfetto – come spiega il direttore Carlo Veronese – che non aveva bisogno di essere scoperto in quanto parliamo di un pairing storico, ma qui, a Varzi, è decisamente affascinante ed emozionante degustarlo. Del resto, siamo in un luogo che ci parla della nostra storia ovunque gettiamo lo sguardo, a partire dalla Torre Malaspiniana che ci guida in piazza Aldo Moro. Siamo dove il salame e molte storie enogastronomiche e commerciali sono nate – lungo la antica via del sale dove la cultura del vino e del cibo è in simbiosi con il luogo e aggiungo nel Dna della sua gente”.

Carlo Veronese, direttore del Consorzio Tutela Vini Oltrepò Pavese, svilupperà il racconto dei vini autoctoni e storici del territorio e tratterà anche del “mestiere” di fare il vino, ricchezza storica ed economica di questa importante area vitivinicola.

Il percorso del gusto propone anche un appuntamento di “storia”, di “archeologia” e di “turismo” della viticoltura: un talk con Luca Borghi approfondisce “le materie” principali di chi fa il vino con un evento intitolato: “Il vino è ricerca, storia e futuro”, con Sara Zambianchi (Dna della viticoltura d’Oltrepò Pavese, Università di Piacenza), Luciano Maffi (Storia del Turismo in Oltrepò Pavese - Università Cattolica di Milano) e Stefano Maggi (Archeo-Staffora, Università di Pavia).

Ancora, la geografia del territorio sarà raccontata con emozione dalle parole di Raffaella Costa, autrice di Oltrepò Pavese, le 100 Meraviglie (+1) e Camper Golosi in Viaggio tra i prodotti tipici d’Italia. Mentre alle ore 18 in piazza Aldo Moro un incontro emozionante con due scrittori doc Pavesi: Gino Cervi e Paolo Repossi in un “reading & tasting” da sfogliare “Oltre la nebbia”.

Infine, il percorso del gusto la sera brinderà alla proiezione in anteprima del Docu Film dedicato a “Sua maestà il Salame di Varzi DOP” (piazza Aldo Moro) e sarà introdotto dal direttore del Consorzio Annibale Bigoni e vedrà la partecipazione del videomaker Walter Cerutti al quale il Consorzio Tutela Salame di Varzi DOP ha affidato la produzione.