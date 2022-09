Glovo multata in Spagna per 79 milioni di Euro

Glovo incassa una multa da 79 milioni di Euro per non aver messo in regola i rider. È la cifra che dovrà pagare l'azienda dei rider food and beverage in Spagna: secondo il ministero del lavoro di Madrid, infatti, la società di consegne è responsabile di non aver adattato i contratti di oltre 10.600 fattorini alla “legge rider” la quale prevede che i lavorati delle società di delivery siano inquadrati come dipendenti, non come autonomi come, invece, sono rimasti per Glovo nelle aree di Barcellona e Valencia.

Lo rende noto la radio spagnola radio Cadena Ser. “Siamo di fronte a dei falsi autonomi”, argomenta il ministro del lavoro di Madrid, Yolanda Díaz. "Questa azienda -sottolinea Diaz- sta facendo ostruzione nei confronti degli ispettori del lavoro ed è molto grave in uno Stato sociale, democratico e di diritto, in cui le aziende devono rispettare la legge. Anche per questo, il peso della legge ricadrà su questa azienda”.

Anche la Commissione Europea ha approvato alcune linee guida per garantire maggiori tutele e diritti ai lavoratori della gig economy: secondo la decisione dell’esecutivo dell’Ue, società come Glovo devono trattare i rider come dipendenti, riconoscendo loro ferie, malattia e congedi parentali. Si calcola che in Europa ci siano oltre 28 milioni di persone che lavorano per le piattaforme digitali come Glovo.

Non è la prima volta che la società delivery iberica riceve l'intimazione in un paese dell’Ue di riconoscere come dipendenti i propri lavoratori: sempre in Spagna, nel 2019 quando ancora mancava una regolamentazione univoca del rapporto di lavoro, i rider hanno vinto un’importante causa. Il tribunale di Madrid aveva sentenziato che il rapporto che lega le multinazionali ai fattorini ha natura subordinata. In Italia, una sentenza aveva obbligato la società di consegne ad “assumere il suo rider come dipendente, a tempo pieno e indeterminato”.