A Cremona torna la Festa del salame, quarta edizione

È stata presentata la quarta edizione della Festa del Salame che si terrà nel centro di Cremona dal 7 al . Un evento gastronomico-culturale in cui conoscere e degustare i migliori salami di tutta Italia accompagnato da un ricco calendario di appuntamenti, degustazioni, spettacoli e incontri culturali per conoscere i segreti del salume più amato da tutti. “Una festa che celebra l’eccellenza della tradizione enogastronomica cremonese e lombarda. – spiega Lara Magoni, assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia -. Le nostre terre sono ricche di tesori culinari che si tramandano di generazione in generazione, frutto delle mani sapienti di donne e uomini che con passione e generosità custodiscono ricette e segreti che rendono la nostra terra unica nel mondo. Sapori, profumi e pietanze che rappresentano un vero e proprio marchio distintivo del ‘Made in Lombardia’, driver fondamentali per far conoscere luoghi e destinazioni di rara bellezza. Ecco perché cucina e turismo sono un binomio vincente: un viaggio sorprendente in grado di unire sensazioni, percezioni e splendori tipici dei nostri territori".

“La Festa del salame rappresenta per il Consorzio che ne promuove la realizzazione, la conferma di quanto la realtà produttiva sia strettamente legata al territorio – spiega Fabio Tambani, presidente del Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP -, e di come la tutela del nostro prodotto sia importante per la sua piena valorizzazione. Il Salame Cremona IGP è la dimostrazione di come la protezione delle indicazioni geografiche sia in grado di promuovere la sostenibilità non solo economica, ma anche sociale ed ambientale. La sempre maggior sensibilità che il consumatore dimostra nei confronti di questi temi trova nel nostro salume piena accoglienza, sia per quanto riguarda la materia prima che per il processo di produzione, incardinato in precise regole e costantemente verificate”. “Confartigianato Cremona quest'anno ha scelto di essere ancora di più al fianco di questa manifestazione, - spiega Massimo Rivoltini, presidente Confartigianato Cremona -, diventandone co-promotore. Valorizzare la tradizione dei produttori cremonesi è la mission di Confartigianato Cremona perché crediamo importante sostenere la produzione italiana del salame di qualità, che riteniamo sia ambasciatore del territorio cremonese al pari dei violini, del torrone, del provolone e della mostarda”.

La manifestazione è promossa dal Consorzio di Tutela Salame Cremona IGP, realtà del territorio che rappresenta alcune delle aziende produttrici di questo prelibato salume ad indicazione geografica e, per questa edizione, da Confartigianato Imprese Cremona, vanta il patrocinio del Comune di Cremona, con il contributo di Regione Lombardia; organizzazione a cura di Era Tutta Campagna e SGP Grandi Eventi.