Fiera Rimini: TTG 2022, oltre 50 destinazioni estere per vivere "unbound"

Raddoppiano le destinazioni estere a TTG Travel Experience 2022, il market place turistico di Italian Exhibition Group (IEG), che porta in fiera a Rimini dal 12 al 14 ottobre oltre 50 destinazioni estere nella sezione The World per scoprire che c´è sempre un aspetto nuovo da svelare in ogni Paese, regione o città. Non importa a quale latitudine, il viaggio rompe gli schemi e nel gioco della domanda e dell´offerta diventa "Unbound", senza vincoli, come ricorda il tema portante dell´edizione 2022 di TTG. La sezione The World della manifestazione di IEG, che si svolge in contemporanea al SIA Hospitality Design, al SUN Beach&Outdoor Style e a Superfaces, rispecchia dunque il nuovo approccio che molte destinazioni estere hanno messo a punto nei mesi scorsi per ridefinire la loro identità turistica, sul filo conduttore della sostenibilità come driver per i luoghi e la prosperità delle comunità delle persone che vivono dell´economia generata dalla destinazione turistica.

Dai city break alla vacanza outdoor, dai grandi viaggi all´esperienza di relax, il filo conduttore è la rottura dei vincoli del consueto: la sfida è ripensare al concetto di viaggio non solo come visita di luoghi diversi ma anche nella sua dimensione esperienziale, come lo vivrebbe un residente. Dalla costa ci si sposta nell´entroterra, alla scoperta di quel che ancora è poco noto. La curiosità per i luoghi si sposa con la pratica del workation e ridefinisce la quotidianità del turista.

TTG Travel Experience è il community catalyst che ispira tutti gli operatori professionali del turismo, e anche quest´anno affianca alla dimensione espositiva un ricco calendario di eventi e occasioni di incontro, con l´obiettivo di ribadire la propria doppia natura: non solo un osservatorio privilegiato per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell´offerta turistica del Belpaese nel mondo, ma soprattutto vero e proprio business partner in grado di promuovere lo scambio di conoscenza, informazioni e best practice per la crescita di tutti gli operatori della filiera.

Di seguito le destinazioni estere che i visitatori troveranno in Fiera a Rimini.

Europa

Algarve; Andalusia; Austria; Bussels; Carpazi; Castilla y León; Catalogna; Croazia; Franconia; Galizia; Gran Canaria; Grecia; Herzegovina; Ibiza; Irlanda; La Rioja; Lituania; Malta; Norvegia; Pcelarstvo Daruvar; Polonia; Portogallo Centrale; Repubblica Ceca; Slovenia; Tenerife; Valencia; Vallonia.

Africa e Oceano Indiano

Egitto; Maldive; Marocco; Seychelles; Tunisia.

Medio Oriente

Israele; Giordania; Palestina; Ras Al Khaimah; Arabia Saudita.

Asia

Giappone; Corea; Maldive; Filippine; Thailandia; Tokyo.

Americhe

Anguilla; Argentina; Aruba; Giamaica; Cuba; Nicaragua; Colombia; Repubblica Dominicana; Estado do Ceará; Isole Bahamas.

Oceania

Isole Cook.