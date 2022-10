A Vado Ligure il più grande silo caffè del mondo

È stato inaugurato a Vado Ligure il più grande impianto al mondo per lo stoccaggio del caffè per dimensioni, capacità e tecnologia. Si tratta di una struttura di proprietà di Pacorini Silocaf, azienda del Gruppo Pacorini, attivo a livello globale nel mercato della logistica e della lavorazione del caffè verde. Entrerà in funzione a novembre prossimo, e per tipo di lavorazione tecnologia di costruzione è considerato dall'azienda triestina "pari solo al suo gemello di New Orleans". L'investimento è stato di 20 milioni di Euro; i posti di lavoro creati con la nuova struttura sono 20.

Con 84 celle capaci di stoccare diverse qualità di materia prima per circa 27.000 tonnellate, l'impianto rappresenta un fondamentale centro logistico per il mercato del caffè italiano e internazionale. Non solo: "così com'è stato realizzato definisce una 'nuova frontiera del servizio'. Equipaggiato per offrire una pluralità di lavorazioni sul caffè crudo, uniche nel panorama attuale del mercato, il silo permette di offrire servizi che vanno oltre le attività tipiche della logistica. Controllo della qualità, pulizia, polishing e miscelazione sono tra i servizi che Pacorini Silocaf può offrire in outsourcing ai propri clienti torrefattori, aggiungendosi a quanto già offerto a Trieste", si legge in una nota.

"L'impianto -spiega l'azienda- è posizionato nell'area retroportuale di Vado Ligure, posizione strategica per la facilità di accesso alle maggiori arterie del commercio via mare e via terra. Il silo è il risultato della riprogettazione e riqualificazione di una struttura dismessa dal 2012".