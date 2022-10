Quattro nuove insegne a Marca by Bologna Fiere 2023

Le più importanti insegne della distribuzione moderna prenotano un posto a Marca by BolognaFiere, l’unica fiera italiana dedicata alla marca commerciale, in programma al Quartiere Fieristico di Bologna il 18 e 19 gennaio 2023. Il Comitato Tecnico Scientifico che supporta la fiera, organizzata da Bologna Fiere in collaborazione con Adm, Associazione distribuzione moderna, ha registrato quattro nuovi ingressi: adesso sono 22 le insegne che esporranno nel 2023 alla 19a edizione.

Le quattro new entry sono:

Bricofer, azienda italiana leader nel settore del fai da te; Cortilia, innovativo sistema di e-commerce, una sorta di mercato agricolo on line che mette in contatto agricoltori e consumatori e che permette di ricevere la spesa direttamente a domicilio; Decò, altro marchio italiano attivo nella grande distribuzione organizzata, presente nel Centro e SudItalia; Risparmio Casa, catena con punti di vendita su tutto il territorio italiano, specializzata nella cura della casa e della persona, con un vasto assortimento di prodotti.

Queste quattro novità si vanno ad aggiungere alle diciotto insegne già presenti: Ard Discount; Brico Io; C3; Carrefour; Conad; Coop; Coralis; Crai; Despar; D.it-Distribuzione Italiana; Italy Discount; Lekkerland; Marr; S&C,Selex; Tuodì; Unes; VéGé.

Anche quest’anno i prodotti novità degli espositori possono partecipare alla Selezione internazionale dei prodotti novità organizzata in collaborazione con Iplc-The retailer brand specialists, mirata a trovare i migliori prodotti nelle principali categorie del largo consumo, pronti a sfondare sui mercati internazionali. In mostra a Marca by BolognaFiere anche i prodotti novità delle insegne, quelli immessi sul mercato nel 2022 oppure in fase di lancio nel 2023: si potranno vedere in vetrina alla Retail brand area e anche consultare anche online sul sito di Marca by Bologna Fiere.

La prossima edizione del Salone rinnova per il 2023 i suoi asset fondamentali, a partire da Marca Fresh e Marca Tech, i due saloni tematici che attiveranno l’interesse dei tanti professionisti in visita. Marca Fresh, format riservato ai prodotti freschi e freschissimi dell’ortofrutta, alla sua terza edizione, consentirà di coniugare le esigenze del business con momenti di networking e di approfondimento tematico. Un’agorà pensata per dare risalto agli espositori del comparto del fresco, condividere contenuti ed esperienze attraverso incontri, tavole rotonde e workshop, e valorizzare best practice capaci di soddisfare i moderni trend di consumo e i segmenti produttivi più evoluti. L'edizione del 2023 ospiterà la nona Marca Tech dedicata ai beni intermedi per la supply chain mdd: packaging, logistica, materie prime, ingredienti, tecnologia e servizi. Marca Tech proporrà alla business community del settore le ultime tendenze per innovare e operare in modo sostenibile ed efficace.