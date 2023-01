Granarolo porta l'innovazione al Sial di Parigi

Granarolo torna a partecipare Sial Paris, la più grande fiera internazionale dell’agroalimentare, che si svolgerà a Parigi dal 15 al , per promuovere nel mondo i propri prodotti di eccellenza nel segno dell’innovazione.

Il gruppo sarà presente con due stand, uno Granarolo (HALL 7, STAND A081), in cui saranno presentate le gamme e le novità di prodotti e marchi del proprio portafoglio disponibili per i mercati nazionale e internazionali, e uno dedicato al brand Unconventional (HALL 6, STAND H095), la linea alternative meat, 100% vegetale, leader di mercato in Italia che ha vinto l’importante riconoscimento Abillion come miglior hamburger vegano al mondo.

L’innovazione di Granarolo è stata anche riconosciuta da una giuria apposita di esperti nel contesto di Sial Innovation, che premia i prodotti più innovativi della loro categoria a livello mondiale, dove sono stati selezionati lo yogurt Bi-comp Oh My Yomo!, Granarolo Benessere Kefir, lo Stracchino Granarolo Benessere Kefir, la Mozzarella e lo Stracchino Granarolo Benessere ad alto contenuto di proteine.

Ampio spazio sarà dato anche all’impegno del Gruppo in termini di sostenibilità attraverso #bontàresponsabile, il progetto strategico di lungo periodo che, agendo sulla leva dell’innovazione, focalizza l’impegno del Gruppo sui temi della sostenibilità per l’ e per il in ambito economico, in logica di trasformazione (di processo e packaging) e agricolo-allevatoriale. Molte le novità sia nel comparto del latte, in particolare per quanto riguarda il packaging della nuova bottiglia, che prevede una riduzione del 33% di plastica rispetto alla versione attualmente in commercio, sia nel mondo dello yogurt, dove protagonisti sono i nuovi vasetti in carta 100% riciclabile certificata PEFC, che Granarolo sta introducendo su tutta la gamma Yomo, utilizzando materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile e da fonti controllate.

Tre le novità e anticipazioni più importanti presentate da Granarolo a Sial ci saranno i Formaggi freschi italiani, in particolare quelli del brand Casa Azzurra per il mercato francese, secondo per importanza dopo quello italiano; i Formaggi DOP e le specialità della tradizione casearia italiana, tra cui l’ultima novità Gorgonzola DOP; gli innovativi snack al formaggio, con una tecnologia nella produzione che li esonera dalla refrigerazione rendendoli ideali per più occasioni di consumo, spuntino veloce, finger food e aperitivo.

E ancora, il brand Unconventional, arricchita di nuove referenze fresche la salsiccia, il filetto di pollo e l’ultima novità cotoletta vegetale. Infine, la linea Granarolo Bimbi, leader di mercato nel Latte crescita 3, a l’unica sul mercato italiano ad utilizzare il latte fresco alta qualità della filiera Granarolo come base per prodotti per l’infanzia e che quest’anno festeggia i 10 anni con il lancio di importanti novità, sia liquide sia in polvere.