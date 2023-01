Mantova: apre oggi Sbrisolona&Co, il festival della sbrisolona e dei dolci tipici italiani

Non mancheranno gli effetti speciali per questa prima edizione Sbrisolona&Co., il festival dedicato alla sbrisolona e ai dolci tipici italiani. Una tre giorni dedicata interamente ai più celebri prodotti della pasticceria regionale italiana, con un focus sulla sbrisolona e sui numerosi dessert caratteristici virgiliani, oltre ad uno speciale approfondimento dedicato al cioccolato artigianale. Dal 14 al 16 ottobre il centro storico della città diventerà uno scrigno di dolcezza, per celebrare la regina della tradizione dolciaria mantovana, la sbrisolona, torta fatta di "briciole" che trova le sue origini prima del '600 quando arrivò anche alla corte dei Gonzaga.

Tradizione unita ad innovazione che darà vita ad un vero e proprio festival con effetti speciali per il pubblico e gli appassionati. Sarà possibile ammirare una maxi-sbrisolona in Piazza delle Erbe, una vera e propria scultura per omaggiare il dolce della tradizione mantovana trasformata in opera d’arte, che resterà esposta per tutta la durata della kermesse. Una vera regina della tradizione dolciaria mantovana però, per essere eletta come tale deve superare un “processo” che verrà rappresentato in una location allestita come una vera aula di tribunale: il Processo alla Sbrisolona, in cui la celebre torta dovrà comparire in qualità di imputata, sarà occasione per presentare le ragioni del collegio difensore, che dovranno convincere il giudice e la giuria ad emettere una sentenza di assoluzione, mentre sarà compito del pubblico ministero portare argomentazioni a sostegno dell’accusa per giungere ad un verdetto di condanna.

Testimoni di ambo le parti si alterneranno nell’aula di tribunale e una giuria popolare decreterà il verdetto, e così scopriremo se il dolce simbolo della città virgiliana ne uscirà assolto o sarà condannato.

Altro appuntamento imperdibile sarà sicuramente la rievocazione del matrimonio tra Isabella d’Este e Francesco II Gonzaga con un corteo storico che sfilerà in abiti rinascimentali tra le vie e le piazze della città. Figuranti, dame, cavalieri, armigeri e chiarine accompagneranno in un corteo nuziale i novelli sposi fino al momento della loro unione in matrimonio. Il corteo sarà aperto da una portantina in cui sarà collocata la torta delle rose, caposaldo della tradizione dolciaria mantovana, creata appositamente dai pasticceri di corte in omaggio alla giovane e bellissima sposa.

Tantissimi gli eventi previsti per deliziare gli occhi e il palato. La kermesse è promossa da Confcommercio Mantova con il patrocinio e il contributo del Comune di Mantova, patrocinato dalla Camera di Commercio di Mantova, con il contributo di Regione Lombardia. L’organizzazione sarà a cura di SGP Grandi Eventi.