Genova, a Nervi un altro supermercato

Genova si avvia sempre più a diventare la città dei supermercati. Non è ancora finita la polemica sulla nuova Esselunga in progetto (Sale la contestazione per l'Esselunga a Sestri Ponente) che Nervi, il quartiere del levante, si appresta a diventare sede di un altro supermerket. Un'area di fronte alla parrocchia di San Siro ha cambiato destinazione d'uso rispetto al Piano urbanistico comunale del 2000, quando erano previsti parcheggi pubblici e privati, singoli negozi di vicinato e pubblici esercizi con divieto di "tutte le altre funzioni". Adesso, invece, la zona, grazie alla variante urbanistica, ospiterà la nuova piscina pubblica della delegazione e un nuovo supermercato.

La modifica al Puc è stata approvata nella seduta della Giunta Comunale dello scorso 29 settembre ed è contenuta all'interno dell'Albo Pretorio del Comune di Genova. Arriva a Nervi, dunque, un altro punto della media distribuzione: un Basko, pare, che sorgerà sul terreno di proprietà della società San Siro, riconducibile alla famiglia Gattiglia, titolare di Sogegross, gruppo operante nella grande distribuzione organizzata all'ingrosso con la formula del cash and carry e al dettaglio con le insegne Basko, Doro Supermercati ed Ekom. Secondo quanto riporta La Repubblica, la delibera di giunta è stata votata lo stesso giorno in cui è stato dato il via libera a Esselunga a Sestri Ponente: parere favorevole da parte del sindaco Marco Bucci e di tutti gli assessori presenti.

Il Comune, in sostanza, potrà contare sul nuovo impianto sportivo, ma dovrà "accettare" il supermercato. L'offerta, infatti, prevede la realizzazione di una piscina coperta, dotata di relativi parcheggi pertinenziali, con vasca principale di dimensioni 35 per 21 metri (per le partite di serie A di pallanuoto) e tribuna per circa trecento spettatori, oltre a una seconda vasca, di 12 metri per 8. Al di sotto della piscina, invece, sarà collocata la parte privata: un'attività commerciale al dettaglio classificata come "media struttura di vendita", cioè con superficie inferiore ai 1.500 metri quadrati.

Particolare attenzione, trattandosi di un edificio nuovo, è stata riservata all'efficientamento e al risparmio energetico: buona parte della copertura, infatti, sarà destinata a pannelli fotovoltaici: si prevede l'installazione di circa 300 moduli, per un totale di 90 Kw circa di produzione di energia elettrica.

Cosa è successo in concreto è presto detto. Il Comune di Genova ha emesso nei mesi scorsi un bando per localizzare e costruire la nuova piscina comunale di Nervi: alla proposta ha risposto un solo soggetto, ossia la società San Siro che ha messo a disposizione la sua proprietà indicando, però, la destinazione d'uso al piano inferiore dell'area di vendita. Non essendo giunte altre proposte, la Direzione urbanistica è andata avanti con l'unica presentata, cioè quella della San Siro, effettuando la variazione al Puc.