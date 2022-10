Sempre più green per il gruppo Martelli

Oltre tremila metri quadrati di fotovoltaico sono stati installati sul tetto dello stabilimento padovano di Martelli, specializzata nei salumi di alta qualità. L'azienda affronta una nuova fase industriale aperta con la decisone di investire nella sostenibilità energetica delle sue sedi per far fronte ai bisogni energetici e alle esigenze di sostenibilità ambientale, grazie alle energie rinnovabili.

Il gruppo Martelli, specializzato nella produzione e commercializzazione di salumi di alta qualità con carne 100% italiana e di prodotti gourmet per l’horeca e la grande distribuzione, ha avviato il progetto dallo stabilimento di Boara Pisani, in provincia di Padova: l'intera superficie verrà utilizzata per l’installazione di pannelli fotovoltaici. Si tratta di 3.313 mq di impianti, per un totale di 1.282 pannelli in silicio cristallino che cattureranno la luce del sole per trasformarla in energia pulita.

La potenza complessiva raggiunta dall’impianto a regime sarà di 700 kWp, sufficienti a coprire un quarto del fabbisogno energetico dello stabilimento. In termini di emissioni, gli impianti consentiranno un risparmio di ben 204 tonnellate di CO 2 all’anno.

Questo primo passo ha portato a un investimento di 1 milione di Euro: i prossimi anni vedranno altri stabilimenti del gruppo ospitare pannelli fotovoltaici sulla propria superficie, con ulteriori investimenti e pratiche già avviate e in fase di definizione.

"Si tratta di un passo importante per la nostra azienda -spiega Egidio Martelli, terza generazione del gruppo-. Ci rendiamo conto che, nella situazione di crisi climatica in cui ci troviamo, ognuno deve fare la propria parte. Il nostro è un settore energivoro, per questo desideriamo contribuire a ridurre le nostre emissioni scegliendo un’energia pulita e rinnovabile come quella solare".

Nella sede di Boara Pisani vengono prodotte alcune tra le specialità Martelli, come il top di gamma Prosciutto Cotto alta qualità Bongustaio, da sole cosce italiane o il Prosciutto cotto alta qualità Venda, storico prodotto del gruppo Martelli particolarmente apprezzato dalla gdo, ma anche il Prosciutto cotto al tartufo e con crema di Parmigiano Reggiano.

Il gruppo Martelli nasce a Mantova nel 1959 da un’attività familiare: oggi è composto da sette unità produttive che afferiscono a due diverse società, Martelli Fratelli Spa e Martelli salumi Spa. Il gruppo nasce come industria di macellazione, si sviluppa a Padova per la produzione del prosciutto cotto e si espande a Parma per il prosciutto di Parma, arrivando fino a San Daniele, per la produzione del tipico prosciutto Dop.

Il gruppo controlla l’intera filiera produttiva, dalla macellazione di oltre 700.000 suini all’anno fino alla lavorazione delle carni: i salumi sono privi di glutine, glutammato e lattosio (ad eccezione del Prosciutto Cotto con crema al Parmigiano Reggiano). Nel 2021 il fatturato si è attestato intorno ai 300 milioni di Euro con una percentuale di export sui salumi pari al 18%. Tra le destinazioni principali Usa, Germania, Francia, Australia e Giappone.