Filiere agroalimentare e ittica pugliese alla Fiera del Levante 2022

In Fiera del Levante a Bari fino al 23 ottobre 2022 due importanti spazi per raccontare i cambiamenti, le innovazioni, le nuove connessioni e le opportunità che i sistemi agroalimentare e della pesca pugliese nella loro complessità sono in grado di attivare a livello non solo regionale ma soprattutto in ambito nazionale e europeo. Si tratta dei due padiglioni, 19 e 20, allestiti dall’Assessorato Agricoltura della Regione Puglia intitolati il “Salone dell’Agricoltura” e “La filiera ittica pugliese si presenta”.

“Le sfide per l’agricoltura e la pesca di Puglia sono innumerevoli - ricorda l’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia -, e durante questa Fiera del Levante avremo finalmente l’occasione di confrontarci in presenza e direttamente con tutti gli attori delle diverse filiere sugli obiettivi raggiunti in questi anni di estrema difficoltà e sulle nuove sfide che abbiamo già iniziato ad affrontare insieme, in termini di pianificazione e rinnovata competitività”. Su questo fronte si inserisce, in particolare, il convegno, in programma giovedì 20 ottobre dalle 15 alle 17.00 nella Sala 1 del padiglione 152, dal titolo “La Regione Puglia e il Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-27”. Un approfondimento e confronto tra i rappresentanti istituzionali, le associazioni di settore, le organizzazioni professionali e sindacali e il mondo della cooperazione sulla Politica Agricola Comune (PAC) del prossimo futuro.

Tornando agli spazi espositivi e agli eventi organizzati dal Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia il Padiglione 19 sarà il Salone dell’Agroalimentare di Puglia: 34 aziende esporranno per tutta la nove giorni fieristica i prodotti tipici, dal Gargano al Salento. Ci saranno otto Gruppi di Acquisto Solidale (GAS) che si alterneranno in due stand del padiglione. Diciotto, invece, le masserie didattiche che organizzeranno le attività per le scuole mentre l’enoteca dell’Associazione Italiana Sommelier (Ais) accoglierà i visitatori con le degustazioni guidate. Cinque convegni, dedicati all’innovazione e alla gestione del rischio in agricoltura, alla tutela delle risorse forestali, alle food policy e alla valorizzazione della Rete delle Masserie didattiche, completano e valorizzano le attività in programma nel Salone dell’Agroalimentare di Puglia.

Inoltre, durante tutte le giornate di Fiera del Levante per “La Filiera ittica pugliese si presenta”, nei padiglioni 19 e 20, saranno otto le aziende, cinque tra workshop tecnici e meeting, insieme a 20 showcooking. La forza produttiva del mare sarà raccontata attraverso le sue eccellenze, con uno sguardo alle nuove tendenze culinarie e al valore che il pescato pugliese e i prodotti dell’itticoltura, della mitilicoltura e della molluschicoltura hanno acquisito in questi anni, senza dimenticare gli approfondimenti di tipo nutrizionale e ambientale con un nutrizionista e con un esperto di apnea, protagonisti insieme agli chef degli showcooking “PugliadaMare”.

Nel padiglione “La Filiera ittica pugliese si presenta” è in programma inoltre un evento speciale durante gli showcooking serali in calendario nelle domeniche di Fiera del Levante e di giovedì 20 ottobre. Si tratta della Notti dai lunghi coltelli ovvero l’arte della sfilettatura a confronto tra cultura giapponese e cultura italiana. Lunedì 17 ottobre invece gli showcooking seguiranno il tema del Nonsoloatavola, dedicata alla creazione nuove tendenze nell’utilizzo del pesce, dai panini di mare agli amatissimi finger food.