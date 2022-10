Successo per la prima raccolta italiana della pera Fred, la nuova varietà invernale dalle sfumature rosse, coltivata in esclusiva per l'Italia dai soci di Origine Group. La resistenza alla maculatura bruna, attestata in una ricerca eseguita nel 2021 dall'Università di Bologna, è stata pienamente confermata in campo. Il raccolto di quest'anno è limitato a poche decine di tonnellate, ma nei prossimi anni entreranno in produzione gli appezzamenti piantati nell'ultimo triennio, per cui i volumi commerciali aumenteranno rapidamente. Secondo gli esperti, la frutta raccolta è di "buona forma e pezzatura, con un ottimo grado zuccherino": sarà conservata per alcune settimane prima della commercializzazione.

La pera Fred si distingue per la produttività, la precoce entrata in produzione, una bassa sensibilità al fuoco batterico e un'ottima tolleranza alla maculatura bruna.

Accanto agli appezzamenti di pere Abate fortemente colpiti dalla maculatura, le piante di Fred erano perfettamente sane e hanno richiesto un numero di gran lunga inferiore di trattamenti. Una novità non solo dal punto di vista produttivo ma anche per il consumo: questo frutto infatti combina le qualità che gli amanti delle pere apprezzano, come la dolcezza delicata e l'aromaticità, con una consistenza allo stesso tempo croccante e succosa.

L'interesse per questa coltura è confermato dalla partecipazione di oltre 50 agricoltori e tecnici all'Open Day organizzato prima della raccolta, durante il quale sono state analizzate le caratteristiche della Fred, che rappresenta una delle poche novità varietali disponibili per questo prodotto.