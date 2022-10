Mortadella Day, la festa si trasferisce a Roma

Il 24 del 1661, 361 anni fa, il Cardinal Farnese emetteva un Bando che codificava, per la prima volta, la produzione della mortadella costituendo di fatto il primo Disciplinare della Mortadella Bologna, simile a quello attuale IGP. Per questo motivo, il Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna ha scelto, ormai da diversi anni, la data del 24 per celebrare questa ricorrenza, organizzando un giorno di festa il Mortadella Day, che quest’anno, si terrà in due piazze: una virtuale e l’altra reale. Nella prima, tramite l’hashtag #MortadellaDay tutti coloro che amano la Mortadella Bologna potranno condividere la loro passione per il salume felsineo pubblicando foto, ricette e occasioni in cui godersi la vita insieme alla Mortadella Bologna, sempre al centro del buon umore.

La piazza reale è invece Roma, scelta per la trasversalità del consumo della Regina Rosa dei Salumi, apprezzata in tutta Italia senza distinzione di età o di genere: il Lazio, con 2 milioni e mezzo di kg venduti, è la seconda Regione per consumo di Mortadella Bologna - dopo la Lombardia e prima dell’Emilia-Romagna.

L’evento si svolgerà all’interno del Mercato Centrale di Roma nella Stazione Termini. Durante la giornata, “La Sposa Perfetta”, una modella con un abito lungo rosa mortadella, girerà all’interno del Mercato Centrale distribuendo materiale illustrativo per informare il pubblico che dieci artigiani proporranno le loro originali interpretazioni della Mortadella Bologna IGP, realizzando un vero e proprio percorso gastronomico e permettendo ai frequentatori del luogo di gustarla in tante diverse possibilità, confermando la versatilità di questo salume tutelato.

Lo show cooking vedrà il confronto tra lo chef romano Antonio Ziantoni e il francese Bernard Fournier, dovuta al fatto che il Mortadella Day rientra all’interno del progetto di promozione DELI.M.E.A.T. finanziato dall’UE e destinato al mercato italiano e francese.

Infine, il terzo protagonista è l’emiliano Daniele Reponi “un po’ oste un po’ salumiere” creatore di panini gourmet, animato da una passione con la quale li realizza e li racconta.

Ad assistere allo show culinario, presenzierà una giuria d’eccezione in cui ciascun componente, al termine dell’esibizione, decreterà la propria ricetta preferita: il Direttore del Consorzio italiano tutela Mortadella Bologna, Gianluigi Ligasacchi, Flora Canto, attrice e conduttrice romana, e Massimiliano Rosolino, nuotatore italiano, campione olimpico, mondiale ed europeo.

Infine, nel primo pomeriggio ci sarà l’esclusiva Masterclass tenuta da Sonia Peronaci, cuoca, scrittrice, conduttrice televisiva e blogger, che proporrà a una platea di 20 influencer, provenienti da tutta Italia, una ricetta speciale a base di Mortadella Bologna IGP.

Il progetto Deli.m.e.a.t unisce tre consorzi agroalimentari per la tutela dei salumi DOP e IGP,ed è cofinanziato dall’Unione Europea. La campagna prevede la promozione delle seguenti eccellenze alimentari: Mortadella Bologna IGP, Salamini Italiani alla Cacciatora DOP, Zampone Modena IGP e Cotechino Modena IGP con l’obiettivo di contribuire ad aumentarne il livello di conoscenza e riconoscimento e la competitività e il consumo consapevole in Italia e in Francia.