Italia prima al mondo nelle tecnologie per il food&beverage

In occasione di Cibus Tec Forum, la nuova mostra-convegno sulle tendenze delle Tecnologie Alimentari che si terrà il 25 e 26 presso Fiere di Parma, l’Osservatorio Machinery Nomisma ha prodotto una ricerca sui dati dell’export nel settore delle tecnologie per il Food & Beverage e per il Packaging.

Nel primo semestre del 2022 l’Italia ha esportato tecnologie per il Food & Beverage per un valore di 1.722 milioni euro, con una variazione tendenziale rispetto all’anno precedente del +7,8%, confermandosi primo paese esportatore a livello mondiale, prima di Germania, Paesi Bassi e USA. Nei primi sei mesi del 2022, i principali importatori di tecnologia italiana sono stati gli USA (174 milioni, +4,2%), seguiti da Francia (136 milioni euro, +8%) e Germania (121 milioni di euro, +24,8%).

Le tipologie di macchine per il settore alimentare maggiormente esportate sono state: apparecchi per la preparazione di bevande calde o per cottura/riscaldamento degli alimenti (595 milioni euro), macchine per la panificazione/pasticceria o per la preparazione di pasta (338 milioni euro) e più in generale, macchine per la preparazione o fabbricazione industriale di alimenti e bevande (224 milioni di euro).

Per quanto riguarda l’export di macchine per il packaging, nel primo semestre del 2022 l’Italia si colloca al secondo posto nella classifica internazionale, dopo la Germania (2.689 milioni), con un valore di 2.500 milioni (-5,4% rispetto all’anno precedente); seguono Cina, Paesi Bassi e Stati Uniti. Anche in questo caso, sono gli Stati Uniti i primi importatori, per un valore di 373 milioni, seguiti da Francia, per un valore di 217 milioni euro (in grande crescita: +20,8%) e Germania, per un valore di 172 milioni di euro.

A Cibus Tec Forum, organizzato da Koeln Parma Exhibitions, joint venture tra Fiere di Parma e Koelnmesse, si parlerà del futuro del settore food e food tec e saranno presentate in anteprima le tecnologie alimentari made in Italy più recenti ed efficienti, grazie alle 150 aziende presenti. Quattro conferenze internazionali e dieci workshop tematici affronteranno le tendenze più influenti che avranno un impatto sul futuro della produzione, del confezionamento e della distribuzione di food & beverage nel prossimo futuro. Le informazioni sull’evento sono disponibili sul sito www.cibustecforum.it.