Heineken, ricavi in rialzo nei nove mesi (+33,4%)

Heineken ha chiuso i primi nove mesi del 2022 con un fatturato in crescita del 33,4% a 25,81 miliardi di Euro.

Nel terzo trimestre i ricavi sono aumentati del 27,5%, attestandosi a 9,41 miliardi di Euro, con un incremento maggiore rispetto ai volumi di birra in quanto i consumatori hanno accettato prezzi più alti o sono passati a prodotti più costosi.

Il presidente e amministratore delegato Dolf Van Den Brink spiega che il gruppo è impegnato a mantenere una "politica responsabile" dei prezzi a seguito dell'inflazione. L'obiettivo della società, dice Van Den Brink, è quello di "ridurre i costi di produzione di 1,7 miliardi di Euro entro la fine dell'anno pur continuando a investire sui nostri marchi e sulle nostre capacità".

Questo perché il secondo produttore di birra al mondo, ha visto nelle ultime settimane segnali di rallentamento nella domanda della sua birra in alcuni mercati europei tanto che le vendite del terzo trimestre sono aumentate meno del previsto. Non a caso Van Den Brink ha dichiarato, per quanto concerne l'esercizio 2022: "vediamo sempre più ragioni per stare cauti sulla situazione macroeconomica, inclusi alcuni segnali di rallentamento della domanda dei consumatori".

L'incremento maggiore si è verificato in Asia-Pacific dove il marchio ha registrato un aumento del 68% delle vendite, in particolare nel suo principale mercato asiatico, il Vietnam. In Europa, dove Heineken è leader di mercato, le vendite di birra rimangono sotto ai livelli del 2019: per il marchio, comunque, il clima caldo ha in qualche modo spinto le vendite nonostante l'inflazione, anche se sono diminuite in Gran Bretagna e in Italia.

Heineken ha dichiarato di aver mantenuto la sua previsione per l'intero anno di un margine operativo stabile o in modesto aumento quest'anno: nessun riferimento, invece, alla previsione per il 2023, emessa in agosto, secondo la quale l'utile operativo sarebbe aumentato a una cifra.